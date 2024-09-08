Barış Alper Yılmaz kırmızı kart cezası nedeniyle Türkiye-İzlanda maçında oynamayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

08 Eylül 2024 16:02 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:08

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında Türkiye ile İzlanda karşılaşacak. A Milli Takım'ın İzlanda kadrosunda Barış Alper Yılmaz'ın neden olmadığı gündem oldu.

A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından ikinci maç 9 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz yok mu, neden yok sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BARIŞ ALPER YILMAZ TÜRKİYE-İZLANDA MAÇINDA NEDEN YOK? Barış Alper Yılmaz, Türkiye-Galler arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördüğü için İzlanda maçında oynamayacak. Galler karşılaşmasının 29. dakikasında milli futbolcu Joe Rodon'un müdahalesi sonrasında ceza sahasında yere düştü. Hakemin devam kararına yaptığı itiraz nedeniyle Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü. Karşılaşmanın 62. dakikasında ise rakibin ayağına bastığı için ikinci sarıyı görerek kırmızı kart aldı. MERİH DEMİRAL TÜRKİYE-İZLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI? EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynanan maçta yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral, İzlanda maçında forma giyebilecek. İlgili Haberler Vincenzo Montella'dan İzlanda maçı öncesi Arda Güler açıklaması: Forma giyebilecek mi? A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı