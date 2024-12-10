Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı? Sakatlık sonrası MR sonucu paylaşıldı

10 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:19

Süper Lig'de oynanan Sivasspor deplasmanın Rey Manaj ile arasında geçenler sonrası sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı taraftarın gündeminde. Dün çıkan MR sonuçlarına göre Barış Alper Yılmaz kaç maç olmadığı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan GS - Malmö maçına kısa süre kaldı. Heyecanla beklenen karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olup olmayacağı ise taraftarın merak ettikleri arasında yer alıyor.

Dün, kulüp tarafından 2 oyuncunun MR sonuçları açıklanmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ MALMÖ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Malmö maçına az bir süre kaldı. Barış Alper Yılmaz, Sivasspor​ deplasmanında sakatlanmıştı.

Maçın hakeminin herhangi bir karar almaması ise futbol camiasında ses getirdi.

Futbolcunun MR sonucu paylaşıldı. Yer alan ifadeler şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

Kulüpten henüz kaç maç oynamayacağına dair bilgilendirme gelmezken Barış Alper Yılmaz'ın 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörüldü fakat resmi bir açıklama gelmedi. Buna göre Malmö karşılaşmasına forma giymeyecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLIK SON DURUMU NEDİR?

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanı Galatasaray için zorlu geçti. Yılmaz ile Rey Manaj arasında yaşananlar sonrası futbolcu yere yığıldı. Hakemin karar değiştirmemesi ise taraftardan tepki çekti.

Manaj, Yılmaz'dan özür paylaşımı yaparken hakem hakkında karar henüz verilmedi.

Dün çıkan MR sonuçlarına göre Barış Alper Yılmaz'da sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildi.

Kulüpten herhangi bir tarih verilmezken oyuncunun 3 hafta sahalarda uzak kalacağı öngörüldü.