Barış Alper Yılmaz Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına dair açıklama bekleniyor

10 Aralık 2024 16:17 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:22

GS - Sivasspor maçında Rey Manaj müdahalesi sonrası sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın MR sonucu paylaşıldı. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen futbolcunun Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği taraftarın gündeminde.

Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı? Sakatlık sonrası MR sonucu paylaşıldı

Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı? Sakatlık sonrası MR sonucu paylaşıldı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Malmö maçına kısa süre kala gözler Barış Alper Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağına çevrildi.

MR sonucu sonrasında oyuncunun forma giymesinin kulüp tarafından karar verileceği duyurulurken Trabzonspor​ maçında yetişip yetişmeyeceği merak edildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sivasspor deplasmanında yaşanan sakatlık sonrası Yılmaz'ın MR sonucu paylaşıldı. Sonuç açıklamasında kaç maç olmayacağı belirtilmezken iddialara göre 3 hafta forma giymemesi bekleniyor.

Yılmaz'ın Malmö, Trabzonspor ve Bellona Kayserispor maçlarında forma giymemesi bekleniyor. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAÇ MAÇ YOK, KAÇ HAFTA?

Galatasaray​ tarafından paylaşılan MR sonucunda şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilen Yılmaz'ın 3 hafta sahaya çıkmaması tahmin edilirken henüz bir açıklama gelmedi.