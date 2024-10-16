Barış Alper Yılmaz'ın Antalyaspor-Galatasaray maçında oynamaması bekleniyor

16 Ekim 2024 09:29 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:44

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu. A Milli Takım'ın Karadağ maçında sakatlanan milli oyuncunun sağlık durumu merak edildi.

Milli aranın ardından Galatasaray​, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Alex de Souza'nın yönettiği Antalyaspor​ deplasmanına çıkacak.

Ligde liderliğini korumak isteyen sarı-kırmızılılar 3 puan almaya çalışacak.

Taraftarlar tarafından karşılaşmada Barış Alper Yılmaz​'ın oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı.

Sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan milli futbolcu İzlanda maçının kadrosundan çıkarılmış ve tedaviye alınmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Barış Alper Yılmaz, tedavi programı iyi bir şekilde ilerliyor.

Milli futbolcunun Antalyaspor maçına yetişmek istediğini belirtilirken teknik heyet tarafından ise "dinlen" uyarısı yapıldı.

Teknik direktör Okan Buruk​'un Antalyaspor karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz yerine Roland Sallai'ye forma vermesi bekleniyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması 19 Ekim 2024 tarihinde saat 19.00'da beIN SPORTS ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın henüz hakemi ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı.