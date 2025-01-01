Barış Murat Yağcı? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor
Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Barış Murat Yağcı oldu. Barış Murat Yağcı’nın kariyeri merak konusu oldu.
Survivor 2025 yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu.
Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi.
Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı.
Best Fotomodel olduktan sonra dikkatleri üzerine çekti.
2020 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.
2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti.
SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?
Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.