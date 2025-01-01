Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Barış Murat Yağcı? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Barış Murat Yağcı? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:22
Barış Murat Yağcı? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Barış Murat Yağcı oldu. Barış Murat Yağcı’nın kariyeri merak konusu oldu.

Survivor2025​ yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.

Barış Murat Yağcı? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor - 1. Resim

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir​'de doğdu.

Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi.

Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı.

Best Fotomodel olduktan sonra dikkatleri üzerine çekti.

2020 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etti.

Barış Murat Yağcı? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor - 2. Resim

SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?

Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
survivor2025yarışmaizmir

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...