Barış Murat Yağcı? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:22

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Barış Murat Yağcı oldu. Barış Murat Yağcı’nın kariyeri merak konusu oldu.