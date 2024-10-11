Bartın Amasra'da bulunan madenler ve çıkartıldıkları yerler

11 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:25

11 Ekim Cuma günü Bartın'da meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem sonrasında Amasra'da bulunan madenler ve nereden çıkartıldıkları da gündeme geldi. Amasra kömür madeninden 2021 yılında 125 ton kömür çıkartılmıştı.

Bartın'da fay hattı var mı? Amasra, birinci derece deprem bölgeleri arasında

Bartın'da fay hattı var mı? Amasra, birinci derece deprem bölgeleri arasında

Son dakika | Bartın Amasra'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi! Kandilli verileri güncelledi: Daha şiddetli vurmuş

Son dakika | Bartın Amasra'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi! Kandilli verileri güncelledi: Daha şiddetli vurmuş

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre bugün Bartın​'ın Amasra​ ilçesinde 4.8 şiddetinde sarsıntı oldu. Birçok ilde hissedilirken Amasra'da hangi madenlerin olduğu da gündeme geldi.

BARTIN AMASRA'DA HANGİ MADENLER VAR?

Amasra kömür madeni, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü tarafından işletiliyor. 2021 senesinde 125 ton kömür çıkan madenden Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Karadon'dan daha az kömür çıkartıldı.

Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bartın, jeolojik yapısı gereğince taş kömürü ve endüstriyel hammadde yatakları için uygun ortama sahip.

Yapılan son çalışmalara göre metalik maden​ yatağı bulunmazken endüstriyel hammadde bakımından kuvars kumu ve kuvarsit

olmak üzere şiferton ve dolomit madenleri önemlidir. Amasra'da Şiferton yatağı olurken Kurucaşile'de kuvars kumu, kuvarsit ve dolomit bulunuyor. Dolomit tenörü % 59.5-62 CaCO3 ve % 33-41 MgCO3 olarak belirlenmişti.

Taş kömürü yatakları ise Amasra'da bulunuyor.

DEPREMLER MADENLERİ ETKİLER Mİ?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak Temsilcisi Şaban Koç'un bir zamanlar yaptığı açıklama şöyle olmuştu:

"Olası bir depremin yer altındaki ana galerilerde ciddi anlamda bir yıkıntıya yol açması mümkün değildir. Depremi üreten dalgalar yerin altında kayaçların içinde yol alarak ilerlemektedirler.

Bu dalgaların yer yüzünde yaptığı tahribat çok daha fazladır. Yer altındaki ana galeri ve diğer tesisler tahkimatlı ve sağlam yapılar olduğundan depremde ciddi sorunlar yaşanmaz.

Deprem​ çok az hissedilebilir ve çürük zeminlerde de demir bağı aralarından yer yer ufak çaplı tavandan posta akması şeklinde göçükler meydana gelebilir. Ancak ciddi anlamda bir tahribat söz konusu olmayacaktır."

AMASRA MADEN KAZASI NE ZAMAN OLDU?

14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen acı olay, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında olmuştu.

110 işçiden 42 kişinin vefat ettiği kaza Türkiye'den en ölümcül madencilik kazaları arasında yer alıyor. 15 Ekim günü arama çalışmaları sona ermişti.

İşçiler 300 metre derinlikte olurken Bartın valisi Nurtaç Aslan'ın açıklamasına göre patlamadan sonra 5 kişi 350 metrenin altında ve 44 kişi 300 metrenin altında mahsur kaldı. 58 kişi ise kendi imkanları ile kurtuldu.