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Bartın, Kastamonu dahil olmak üzere 18 Ağustos Karadeniz deniz suyu sıcaklığı MGM tarafından açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ağustos 2024 13:47 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 13:48
Bartın, Kastamonu dahil olmak üzere 18 Ağustos Karadeniz deniz suyu sıcaklığı MGM tarafından açıklandı

Bartın ve Kastamonu'da 18 Ağustos Pazar günü denize girmek isteyen vatandaşlar tarafından deniz suyu sıcaklığı merak ediliyor. MGM tarafından Karadeniz deniz suyu sıcaklığı açıklandı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar serinlemek için plajları tercih ediyor.

Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından deniz suyu sıcaklığının ne kadar olduğu ise merak ediliyor.

Bartın, Kastamonu dahil olmak üzere 18 Ağustos Karadeniz deniz suyu sıcaklığı MGM tarafından açıklandı - 1. Resim

BARTIN DENİZ SUYU SICAKLIĞI NEDİR 18 AĞUSTOS?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Bartın'da 18 Ağustos deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nem ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

Bartın, Kastamonu dahil olmak üzere 18 Ağustos Karadeniz deniz suyu sıcaklığı MGM tarafından açıklandı - 2. Resim

KASTOMONU DENİZ SUYU SICAKLIĞI NEDİR 18 AĞUSTOS?

Kastamonu Cide'de 18 Ağustos Pazar günü deniz suyu sıcaklığı MGM'nin açıkladığı bilgilere göre 26.1 derece olarak açıklandı.

Nem oranının yüzde 57 olacağı belirtildi.

KARADENİZ DENİZ SUYU SICAKLIĞI 18 AĞUSTOS

Bartın, Kastamonu dahil olmak üzere 18 Ağustos Karadeniz deniz suyu sıcaklığı MGM tarafından açıklandı - 3. Resim

BÖLGEDENİZ SUYU SICAKLIĞI
Artvin26.2
Rize26.2
Trabzon Araklı25.3
Trabzon Ortahisar26.6
Trabzon Çarşıbaşı26.7
Giresun25.3
Ordu Ünye26.1
Ordu Perşembe26.3
Samsun Bafra25.1
Samsun İlkadım25.5
Sinop Merkez25.6
Sinop Gerze25.4
Kastamonu26.1
Bartın22.5
Zonguldak23.0
Düzce Akçakoca21.4
Kocaeli Kandıra22.3

 

Kaynak: TGRT Haber
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