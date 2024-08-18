Bartın, Kastamonu dahil olmak üzere 18 Ağustos Karadeniz deniz suyu sıcaklığı MGM tarafından açıklandı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ağustos 2024 13:47 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 13:48
Bartın ve Kastamonu'da 18 Ağustos Pazar günü denize girmek isteyen vatandaşlar tarafından deniz suyu sıcaklığı merak ediliyor. MGM tarafından Karadeniz deniz suyu sıcaklığı açıklandı.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar serinlemek için plajları tercih ediyor.
Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından deniz suyu sıcaklığının ne kadar olduğu ise merak ediliyor.
BARTIN DENİZ SUYU SICAKLIĞI NEDİR 18 AĞUSTOS?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Bartın'da 18 Ağustos deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nem ise yüzde 76 olarak ölçüldü.
KASTOMONU DENİZ SUYU SICAKLIĞI NEDİR 18 AĞUSTOS?
Kastamonu Cide'de 18 Ağustos Pazar günü deniz suyu sıcaklığı MGM'nin açıkladığı bilgilere göre 26.1 derece olarak açıklandı.
Nem oranının yüzde 57 olacağı belirtildi.
KARADENİZ DENİZ SUYU SICAKLIĞI 18 AĞUSTOS
|BÖLGE
|DENİZ SUYU SICAKLIĞI
|Artvin
|26.2
|Rize
|26.2
|Trabzon Araklı
|25.3
|Trabzon Ortahisar
|26.6
|Trabzon Çarşıbaşı
|26.7
|Giresun
|25.3
|Ordu Ünye
|26.1
|Ordu Perşembe
|26.3
|Samsun Bafra
|25.1
|Samsun İlkadım
|25.5
|Sinop Merkez
|25.6
|Sinop Gerze
|25.4
|Kastamonu
|26.1
|Bartın
|22.5
|Zonguldak
|23.0
|Düzce Akçakoca
|21.4
|Kocaeli Kandıra
|22.3
Kaynak: TGRT Haber