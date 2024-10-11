Bartın'da fay hattı var mı? Amasra, birinci derece deprem bölgeleri arasında

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Ekim 2024 10:34 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:38

Bugün Bartın Amasra'da deprem olması üzerine fay hattı var mı merak edildi. 4.8 şiddetindeki deprem sonrasında Bartın'ın kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu da gündeme geldi.

AFAD son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bugün Bartın​ Amasra​'da 4.8 şiddetinde sarsıntı oldu. Vatandaşların erken saatlerde hissettiği sarsıntı sonrası Amasra deprem​ bölgesi mi araştırıldı. BARTIN AMASRA DEPREM BÖLGESİ Mİ? Bartın'a yakın diri fay bulunmamakla birlikte Kuzey Anadolu Fay Hattı​ (KAF) ile Karadeniz​ içinde yer alan ve bilinen bir deprem üretmeyen iki paralel fay arasında bulunmaktadır. Birinci derece deprem bölgeleri arasında şu iller yer alıyor: "İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt." BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim günü Amasra'da 4.8 şiddetinde deprem oldu. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarında sarsıntının hissedildiğini belirtirken AFAD verilerini yayınladı. Zonguldak açıklarında olan sarsıntı Sakarya, İstanbul, Düzce gibi illerde de hissedildi. İlgili Haberler Son dakika | Bartın Amasra'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi