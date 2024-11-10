Başakşehir-Beşiktaş maçında Immobile'nin neden oynamadığı gündem oldu! Sakatlık durumu açıklandı

10 Kasım 2024 14:19 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:03

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Ciro Immobile'nin Başakşehir-Beşiktaş maçında neden oynamadığı gündem oldu. Sakatlığı nedeniyle yıldız futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kulüp tarafından Immobile'nin sakatlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında! Kartal ligde kötü günlere son vermek istiyor! İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar

Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında! Kartal ligde kötü günlere son vermek istiyor! İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar

Beşiktaş bugün Süper Lig kapsamında Başakşehir ile deplasman maçında karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mağlubiyetinde aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından geri dönüş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Başakşehir ise ligde giden kötü gidişatı toparlamak için Beşiktaş maçında 3 puanı almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Ciro Immobile'nin Başakşehir-Beşiktaş maçında neden oynamadığı ise merak ediliyor.

IMMOBİLE BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Trendyol Süper Lig kapsamında 2 Kasım Cumartesi günü oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Immobile sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcunun arka adalesinde (semimembranozus) gerileme ve kanama tespit edildi.

Bu sebepten dolayı Ciro Immobile Başakşehir-Beşiktaş maçında oynamayacak.

Yıldız futbolcunun yerine ilk 11'de Semih Kılıçsoy'un başlayacağı tahmin ediliyor.

IMMOBİLE SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst konuyla ilgili açıklamasında Immobile'nin milli aranın ardından döneceğini belirtti.

Konuyla ilgili teknik adamın yaptığı açıklama ise şöyle:

"Paulista aramıza döndü. Yarın bizimle olacak. İlk 11'de onunla başlayabilirim. Çok önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Bu gece de düşüneceğim. Paulista ve Rashica'nın dönmesinden dolayı mutluyum. Ciro da daha önce sorun yaşadığı bölgeden sakatlandı. Milli aradan sonra aramıza dönecektir."

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Immobile'nin sakatlığı ile ilgili açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa​ ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."