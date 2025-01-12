Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray zirvede hata yapmadı
Zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip zirve yarışında hata yapmadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'le kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray kazandı.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray, Barış Alper'in golleri ile rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'da goller 42 ve 59. dakikalarda performansı ile adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Başakşehir'in golünü ise 53. dakikada ligin gol kıralı Piatek kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'deki namağlup serisini devam ettirdi ve puanını 50'ye yükseltti.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Osimhen'den topu alan Barış Alper Yılmaz, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Keny, ayağının dışıyla ceza sahası içinde bulunan Piatek'e doğru topu gönderdi. Piatek skora dengeyi getiren golü attı.
Barış Alper Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı vuruşta takımının ve kendisinin ikinci golünü yazdı.