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Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray zirvede hata yapmadı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Ocak 2025 21:49 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 21:57
Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray zirvede hata yapmadı

Zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip zirve yarışında hata yapmadı.

Galatasaray​, Trendyol Süper Lig​'in 19. haftasında RAMS Başakşehir​'le kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray kazandı.

Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray zirvede hata yapmadı - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, Barış Alper'in golleri ile rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'da goller 42 ve 59. dakikalarda performansı ile adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz​'dan geldi.

Başakşehir'in golünü ise 53. dakikada ligin gol kıralı Piatek​ kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'deki namağlup serisini devam ettirdi ve puanını 50'ye yükseltti.

Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray zirvede hata yapmadı - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Osimhen'den topu alan Barış Alper Yılmaz, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Keny, ayağının dışıyla ceza sahası içinde bulunan Piatek'e doğru topu gönderdi. Piatek skora dengeyi getiren golü attı.

Barış Alper Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı vuruşta takımının ve kendisinin ikinci golünü yazdı.

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Kaynak: TGRT Haber
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