Başakşehir Iberia maçını yönetecek olan Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin karnesi

14 Ağustos 2024 09:35 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:40

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Iberia Tiflis ile 8 Ağustos Perşembe günü karşılaştı.

Temsilcimiz mücadeleyi 1-0 yenerek rövanş karşılaşması için avantajı elde etti.

15 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan rövanş karşılaşmasının hakemi ise UEFA tarafından açıklandı.

BAŞAKŞEHİR-IBERİA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir-Iberia rövanş maçının hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski olacak.

Yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

BAŞAKŞEHİR-İBERİA MAÇININ HAKEMİ PAWEL RACZKOWSKİ KARNESİ

Pawel Raczkowski kariyeri boyunca Türk takımlarının toplam 4 maçını yönetti.

Bu karşılaşmalarda Türk takımları 2 galibiyet, 1 berabere ve 1 yenilgi aldı.

41 yaşındaki deneyimli hakem 2023-2024 sezonunda ise 33 maç yönetti.

Bu karşılaşmalarda 181 sarı, 2 sarıdan-kırmızı, 3 kırmızı kart ve 19 penaltı kararı verdi.