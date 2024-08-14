Başakşehir Iberia maçını yönetecek olan Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin karnesi
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında RAMS Başakşehir, Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşacak. Mücadeleyi yönetecek olan hakemin kim olduğu açıklandı.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Iberia Tiflis ile 8 Ağustos Perşembe günü karşılaştı.
Temsilcimiz mücadeleyi 1-0 yenerek rövanş karşılaşması için avantajı elde etti.
15 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan rövanş karşılaşmasının hakemi ise UEFA tarafından açıklandı.
BAŞAKŞEHİR-IBERİA MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Başakşehir-Iberia rövanş maçının hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski olacak.
Yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.
BAŞAKŞEHİR-İBERİA MAÇININ HAKEMİ PAWEL RACZKOWSKİ KARNESİ
Pawel Raczkowski kariyeri boyunca Türk takımlarının toplam 4 maçını yönetti.
Bu karşılaşmalarda Türk takımları 2 galibiyet, 1 berabere ve 1 yenilgi aldı.
41 yaşındaki deneyimli hakem 2023-2024 sezonunda ise 33 maç yönetti.
Bu karşılaşmalarda 181 sarı, 2 sarıdan-kırmızı, 3 kırmızı kart ve 19 penaltı kararı verdi.