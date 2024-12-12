Başakşehir Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Heindenheim ile bu akşam karşılaşacak
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken Başakşehir - Heindenheim ile mücadele edecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde birçok karşılaşma oynanacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı.
Dünyanın her yerinde takip edilen Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, Heindenheim ile mücadele edecek.
Karşılaşmayı takip etmek isteyenler hangi kanalda yayınlandığı araştırmıştı. Saati ve kanalı duyuruldu.
BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 5. maçında Başakşehir, bu akşam Heindenheim ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 20.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Bu akşam oynanacak olan müsabakayı Marco Guida yönetirken yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
Bugün Konferans ve Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar şöyle:
UEFA Avrupa Ligi
20:45 | Roma - Braga | tabii Spor 1
20:45 | Hoffenheim - FCSB | Yayın Yok
20:45 | Ludogorets - AZ Alkmaar | Yayın Yok
20:45 | Malmö - Galatasaray | TRT 1, CBC Sport
20:45 | Olympiakos - Twente | tabii Spor 2
20:45 | PAOK - Ferencvaros | Yayın Yok
20:45 | Viktoria Plzen - Manchester Utd | tabii Spor
20:45 | St.Gilloise - Nice | tabii Spor 3
23:00 | Ajax - Lazio | tabii Spor
23:00 | Bodo Glimt - Beşiktaş | TRT 1
23:00 | Elfsborg - Karabağ | CBC Spor
23:00 | Porto - Midtjylland | tabii Spor 5
23:00 | Lyon - Eintracht Frankfurt | tabii Spor 2
23:00 | Maccabi Tel Aviv - RFS | Yayın Yok
23:00 | Glasgow Rangers - Tottenham | tabii Spor 1
23:00 | Real Sociedad - Dinamo Kiev | tabii Spor 3
23:00 | Slavia Prag - Anderlecht | tabii Spor 4
UEFA Avrupa Konferans Ligi
20:45 | Başakşehir - Heidenheim | TRT Spor
20:45 | Dinamo Minsk - Larne | Yayın Yok
20:45 | Kopenhag - Hearts | Yayın Yok
20:45 | Fiorentina - LASK | tabii Spor 4
20:45 | HJK Helsinki - Molde | Yayın Yok
20:45 | Legia Varşova - Lugano | Yayın Yok
20:45 | Noah - APOEL | Yayın Yok
20:45 | Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge | Yayın Yok
20:45 | Petrocub - Real Betis | Yayın Yok
23:00 | KAA Gent - TSC | Yayın Yok
23:00 | Mlada Boleslav - Jagiellonia | Yayın Yok
23:00 | Omonia - Rapid Wien | Yayın Yok
23:00 | Paphos - NK Celje | Yayın Yok
23:00 | Shamrock Rovers - Borac Banja Luka | Yayın Yok
23:00 | St.Gallen - Guimaraes | Yayın Yok
23:00 | TNS - Panathinaikos | Yayın Yok
23:00 | Vikingur - Djurgarden | Yayın Yok