Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Canlı ve şifresiz yayın bilgileri

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken 24 Temmuz Perşembe akşamı Başakşehir ile Cherno More mücadele edecek. 20.00'de başlayacak olan müsabaka için bekleyiş sürüyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dünyanın her yerinden takip edilen Konferans Ligi'nde yarış devam ediyor. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği maça kısa süre kala canlı yayın bilgileri de gündeme taşındı. İkinci eleme turu ilk maçına saatler kalırken 23-24 Temmuz'da 50 maç oynanacak.

Turnuvaya dahil olan temsilcimiz RAMS Başakşehir, 24 Temmuz akşamı 20.00'de Cherno More karşı karşıya gelecek. Taraftarların heyecanla beklediği müsabakanın yayın bilgileri de duyuruldu. Başakşehir maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler TRT 1 kanalından izleyebilecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlayacak. Binlerce taraftarın televizyon karşısında takip edeceği müsabaka TRT 1 kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları için bekleyiş devam ediyor. 24 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak olan maçın rövanşı 29-31 Temmuz tarihlerinden birinde oynanacak.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

Bu akşam Bulgaristan ekibi ile karşılaşacak olan temsilcimiz Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçtan 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 yenilgi ile ayrıldı. Bu akşam Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak.

Avrupa'da 2 defa son 16 turuna yükselen Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yarıştı. Avrupa'da ilk maçını 2015'te Avrupa Ligi 3. eleme turunda AZ Alkmaar ile yaparken ilk kez tur atladığı Rijeka maçı 2016 tarihinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanmıştı.

Başakşehir, Avrupa'da ilk galibiyetini 2017 senesinde Club Brugge'e karşı oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında alırken en farklı galibiyet La Fiorita takımına karşı Konferans Ligi 2. eleme turunda yaşanmıştı. Takımın en farklı galibiyeti Celje takımına karşı Konferans Ligi grup aşamasında 2024 senesinde yaşandı. Edin Visca 22 maç ile en çok karşılaşmaya çıkan isim olarak kayıtlara geçmenin yanında 11 gol atarak en fazla gol atan isim oldu.