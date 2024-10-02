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Başakşehir - Rapid Wien maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından izlenecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Ekim 2024 11:15 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:21
Başakşehir - Rapid Wien maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından izlenecek

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Başakşehir 2 Ekim Çarşamba akşamı Rapid Wien ile sahaya çıkacak. Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu. Müsabakada muhtemel 11'ler de taraftarın gündeminde.

Konferans Ligi​'nde yarış son hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin tüm dünyada yakından takip ettiği ligde bugün Başakşehir​ ile Rapid Wien​ karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

2 Ekim Çarşamba günü 17.30'da başlayacak olan Başakşehir - Rapid Wien mücadelesi TRT 1​'den yayınlanacak.

Müsabakada hakem Adam Ladeback olurken yardımcılıklarını Niklas Nyberg ve Daniel Yng üstleniyor. Dördüncü hakem Joakim Östling olarak belirlendi.

VAR hakemi ise Peter Bankes olacak.

Başakşehir - Rapid Wien maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından izlenecek - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler TRT 1, CBC Sport ekranlarından izleyebilecek. Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi'nde oynanan Türk takım maçları TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın muhtemel kadrosu şöyle:

RAMS Başakşehir FK: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson.

Rapid Wien: Hedl, Yao, Cvetkovic, Bolla, Burgstaller, Sangare, Seidl, Jansson, Auer, Oswald, Beljo.

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Kaynak: TGRT Haber
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