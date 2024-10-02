Başakşehir - Rapid Wien maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından izlenecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Ekim 2024 11:15 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:21

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Başakşehir 2 Ekim Çarşamba akşamı Rapid Wien ile sahaya çıkacak. Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu. Müsabakada muhtemel 11'ler de taraftarın gündeminde.