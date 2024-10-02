Başakşehir - Rapid Wien maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından izlenecek
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Başakşehir 2 Ekim Çarşamba akşamı Rapid Wien ile sahaya çıkacak. Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu. Müsabakada muhtemel 11'ler de taraftarın gündeminde.
Konferans Ligi'nde yarış son hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin tüm dünyada yakından takip ettiği ligde bugün Başakşehir ile Rapid Wien karşı karşıya gelecek.
Heyecanla beklenen maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.
BAŞAKŞEHİR AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?
2 Ekim Çarşamba günü 17.30'da başlayacak olan Başakşehir - Rapid Wien mücadelesi TRT 1'den yayınlanacak.
Müsabakada hakem Adam Ladeback olurken yardımcılıklarını Niklas Nyberg ve Daniel Yng üstleniyor. Dördüncü hakem Joakim Östling olarak belirlendi.
VAR hakemi ise Peter Bankes olacak.
BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler TRT 1, CBC Sport ekranlarından izleyebilecek. Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi'nde oynanan Türk takım maçları TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın muhtemel kadrosu şöyle:
RAMS Başakşehir FK: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson.
Rapid Wien: Hedl, Yao, Cvetkovic, Bolla, Burgstaller, Sangare, Seidl, Jansson, Auer, Oswald, Beljo.