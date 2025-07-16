Başakşehir Reichenau CANLI hangi kanalda? Maç başlıyor

Başakşehir, hazırlık kampı kapsamında Reichenau ile bu akşam yeni sezon öncesi önemli bir maça çıkıyor. Mücadele, saat 19.00’da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Reichenau arasındaki hazırlık maçının televizyon yayını bulunmuyor. Karşılaşma, herhangi bir kanalda canlı olarak yayınlanmayacak. Taraftarlar, maçın yayıncı kuruluşu olmaması nedeniyle karşılaşmayı televizyondan izleyemeyecek. Başakşehir’in resmi sosyal medya hesapları üzerinden maçla ilgili güncel bilgiler paylaşılacak.

Başakşehir bu akşam SVG Reichenau, yarın da Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak ve İstanbul'a dönüş yapacak.

BAŞAKŞEHİR REİCHENAU CANLI NEREDEN İZLENİR, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Reichenau arasındaki hazırlık maçı, bu akşam saat 19.00’da oynanacak. Ancak maçın herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacağı açıklandı. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Başakşehir’in resmi internet sitesi veya sosyal medya kanalları üzerinden maçla ilgili gelişmeleri öğrenebilecekler.