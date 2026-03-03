Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda başlıyor

Başakşehir Trabzonspor hangi kanalda belli oldu. RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki dördüncü ve son maçında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele öncesinde iki takım da grupta 6 puana sahip. Averajla 4. sırada yer alan turuncu-lacivertliler ile 3. basamakta bulunan bordo-mavililer, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Karşılaşma, futbolseverler için hem tribünde hem de ekran başında takip edilebilecek. Başakşehir Trabzon hangi kanalda? İşte Başakşehir Trabzonspor maçı kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 19:23

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda son hafta heyecanı yaşanıyor. RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, çeyrek finale yükselme mücadelesi kapsamında İstanbul’da karşılaşacak.

Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda başlıyor

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR PUAN DURUMLARI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda üç maç sonunda iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 6 puanla son haftaya girdi. Turuncu-lacivertli ekip, averajla 4. sırada yer alırken, gruptaki sıralama açısından son maç büyük önem taşıyor. Dördüncü hafta sonunda ilk iki sırada yer alan ekipler ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda başlıyor

Trabzonspor da grupta oynadığı üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, aynı puana sahip olduğu rakibinin averajla önünde 3. sırada bulunuyor. Son hafta maçları öncesinde iki takımın da puan eşitliği, mücadeleyi doğrudan sıralamayı belirleyecek bir karşılaşma haline getirdi.

Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda başlıyor

BAŞAKŞEHİR TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele A ’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, uydu üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek ve aynı zamanda kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın sekmesinden takip edilebilecek.

A Spor’un güncel frekans bilgileri ise şöyle:

12053 Mhz frekans, 27500 symbol rate, H (Yatay) polarizasyon ve 5/6 FEC değerleri üzerinden yayın yapılacak.

Ayrıca Digiturk 88. kanal, Tivibu 81. kanal, D-Smart 80. kanal ile Kablo TV 142 ve 143. kanallar üzerinden de karşılaşma ekranlara gelecek.

Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda başlıyor

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele, tribünde takip edilebileceği gibi televizyon ve internet üzerinden de izlenebilecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma, futbolseverler için hem uydu yayını hem de dijital platformlar aracılığıyla erişilebilir olacak.

A Spor’un resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden internet bağlantısıyla maç yayınına ulaşılabilecek. Uydu yayınının yanı sıra farklı platformlardaki kanal numaraları sayesinde izleyiciler karşılaşmayı tercih ettikleri yayın ortamından takip edebilecek.

Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda başlıyor

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

RAMS Başakşehir, gruptaki üç maçta iki galibiyet alarak 6 puan topladı. Aynı süreçte bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi, averajla 4. sırada yer aldı. Son hafta öncesinde puan eşitliği, averaj hesaplarını da gündeme getiriyor.

Trabzonspor ise üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puana ulaştı. Averaj farkıyla 3. basamakta bulunan Karadeniz ekibi, son maç öncesinde kadrosunu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla netleştirdi. Açıklanan 21 kişilik kadroda sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izin alan Andre Onana yer almadı.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.