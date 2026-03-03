Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda son hafta heyecanı yaşanıyor. RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, çeyrek finale yükselme mücadelesi kapsamında İstanbul’da karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR PUAN DURUMLARI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda üç maç sonunda iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 6 puanla son haftaya girdi. Turuncu-lacivertli ekip, averajla 4. sırada yer alırken, gruptaki sıralama açısından son maç büyük önem taşıyor. Dördüncü hafta sonunda ilk iki sırada yer alan ekipler ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Trabzonspor da grupta oynadığı üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, aynı puana sahip olduğu rakibinin averajla önünde 3. sırada bulunuyor. Son hafta maçları öncesinde iki takımın da puan eşitliği, mücadeleyi doğrudan sıralamayı belirleyecek bir karşılaşma haline getirdi.

BAŞAKŞEHİR TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, uydu üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek ve aynı zamanda kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın sekmesinden takip edilebilecek.

A Spor’un güncel frekans bilgileri ise şöyle:

12053 Mhz frekans, 27500 symbol rate, H (Yatay) polarizasyon ve 5/6 FEC değerleri üzerinden yayın yapılacak.

Ayrıca Digiturk 88. kanal, Tivibu 81. kanal, D-Smart 80. kanal ile Kablo TV 142 ve 143. kanallar üzerinden de karşılaşma ekranlara gelecek.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele, tribünde takip edilebileceği gibi televizyon ve internet üzerinden de izlenebilecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma, futbolseverler için hem uydu yayını hem de dijital platformlar aracılığıyla erişilebilir olacak.

A Spor’un resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden internet bağlantısıyla maç yayınına ulaşılabilecek. Uydu yayınının yanı sıra farklı platformlardaki kanal numaraları sayesinde izleyiciler karşılaşmayı tercih ettikleri yayın ortamından takip edebilecek.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

RAMS Başakşehir, gruptaki üç maçta iki galibiyet alarak 6 puan topladı. Aynı süreçte bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi, averajla 4. sırada yer aldı. Son hafta öncesinde puan eşitliği, averaj hesaplarını da gündeme getiriyor.

Trabzonspor ise üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puana ulaştı. Averaj farkıyla 3. basamakta bulunan Karadeniz ekibi, son maç öncesinde kadrosunu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla netleştirdi. Açıklanan 21 kişilik kadroda sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izin alan Andre Onana yer almadı.