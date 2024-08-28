Başakşehir UEFA maçı TRT Spor'da ekranlarında şifresiz saat 19.00'da yayınlanacak
UEFA Konferans Ligi Play-off karşılaşmaları rövanş maçları kapsamında temsilcimiz Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Başakşehir'in UEFA maçının hangi kanalda şifresiz, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.
Başakşehir, 22 Ağustos tarihinde UEFA Konferans Ligi Play-off turunun ilk maçında ST Patrick's Athletic ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Başakşehir rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Başakşehir'in UEFA maçı hangi kanalda şifresiz, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.
BAŞAKŞEHİR'İN UEFA MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ?
UEFA Konferans Ligi Play-off turları kapsamında oynanacak olan Başakşehir-St. Patrick's Athletic karşılaşması şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
TRT Spor'un frekans bilgileri ise şöyle:
TÜRKSAT 3A
- Frekans: 11.096
- POL: H
- Sembol: 30000
- FEC: 5/6
TÜRKSAT 4A
- Frekans: 11.958
- POL: V
- Sembol: 27500
- FEC: 5/6
BAŞAKŞEHİR'İN UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir ile St Patrick's Athletic arasında gerçekleşecek olan karşılaşma bugün (28 Ağustos) saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Balazs Berke yönetecekken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.