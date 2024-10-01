Başakşehir'in Avrupa maçı yarın oynanacak

01 Ekim 2024 08:54 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:02

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Başakşehir'in maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı da taraftarın gündeminde.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir​ UEFA​ liglerinde maçlarını sürdürüyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Konferans Ligi​'nde Başakşehir sahaya çıkıyor. Hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın müsabakaları sürüyor. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Rapid Wien​'i konuk edecek.

Maç, 2 Ekim günü 17.30'da oynanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya kısa süre kaldı. Mücadeleyi izlemek isteyenler TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi yönetecek isim belli oldu. Başakşehir'in karşılaşmasının hakemi Adam Ladeback oldu. Yardımcılıklarını ise Niklas Nyberg ve Daniel Yng yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem Joakim Östling oldu. VAR koltuğunda ise Peter Bankes yer alacak.