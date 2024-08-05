Başakşehir'in muhtemel rakipleri Sabah ve St. Patricks'in ligleri, ülkeleri ve değerleri
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
05 Ağustos 2024 15:25 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:33
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz RAMS Başakşehir'in çekilen kura sonrası muhtemel rakibi belli oldu. St. Patricks Sabah karşılaşmasının galibiyle maça çıkacak olan Başakşehir'in önce Gürcistan takımı FC Iberia'yı elemesi gerekiyor. Maçın tarihi ne zaman, hangi gün, nerede?
RAMS Başakşehir'in FC Iberia'yı elemesi sonrası muhtemel rakibi belli oldu.
RAMS BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz RAMS Başakşehir, FC Iberia'yı elerse St. Patrick's - Sabah FC karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek.
ST PATRICK'S NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?
St. Patrick's, bir İrlanda takımıdır.
SABAH FC NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKEDE?
Sabah FC, Azerbaycan takımıdır.
Kaynak: TGRT Haber