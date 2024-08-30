Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakiplerinin kim olduğu açıklandı

30 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:17

Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da 2024-2025 sezonunun UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimleri yapıldı.

Temsilcimiz Konferans Ligi'nde Başakşehir'in kimle karşılaşacağı belli oldu.

Taraftarlar tarafından Başakşehir'in Konferans Ligi rakiplerinin kim olduğu ve maçlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

UEFA KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR RAKİPLERİ KİM OLDU?

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka-Deplasman), Heidenheim (Almanya), Cercle Brugge (Belçika-Deplasman), Rapid Wien (Avusturya), Petrocub (Romanya) ve Celje (Slovenya-Deplasman) ile eşleşti.

UEFA KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR'İN MAÇLARI NE ZAMAN?

Başakşehir'in maçlarının kesin tarihi UEFA tarafından 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

İlk hafta maçları 3 Eki 2024 tarihinde oynanacak.

Diğer haftaların başlangıç tarihi ise şöyle:

1. Hafta: 3 Ekim 2024

2. Hafta: 24 Ekim 2024

3. Hafta: 7 Kasım 2024

4. Hafta: 28 Kasım 2024

5. Hafta: 12 Aralık 2024

6. Hafta: 19 Aralık 2024

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 28 Mayıs 2025

UEFA KONFERANS LİİG PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nin Play-off turunun kura çekimleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

Diğer turların ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.