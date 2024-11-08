Basılı harç pulları tarihe karışıyor! Yeni dijital uygulamalar yolda

08 Kasım 2024 08:35 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 08:37

Yurt dışına çıkmadan önce alınan harç pulu uygulaması sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliği taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı.

Fiziki olarak alınan harç pulları tarihe karışıyor. T.C. Pasaportu ile yurt dışına gidecek olan vatandaşlar; yurt dışı çıkış harcını, havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödüyordu.

BASILI HARÇ PULU UYGULAMASI BİTİYOR MU?

Kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliği taslağının yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak.

Basılı harç pullarının kaldırılmasıyla GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabilecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARÇ PULLARI NE ZAMANA KADAR KULLANILABİLECEK?

2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF?

Yurt dışı çıkış harcından; yedi yaş altı çocuklar, KKTC’ye seyahat eden vatandaşlar ve ticari amaçlı yurt dışına çıkan görevliler muaf tutulmuştur.

HARÇ PULU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Harç pulu ödemesi seyahat öncesinde yapılmalıdır. Bu harcın ödenmediği durumlarda kişilerin yurt dışına çıkmalarına izin verilmez.