Başkan filmi nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanıyor

03 Ocak 2025 21:26 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 21:30

Başkan filmi, mizahi anlatımı ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla 3 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında ilk kez seyirciyle buluşuyor. Filmin çekim yerleri ve konusu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2024​ yılında vizyona giren Başkan filmi, bu kez televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Yerel seçim süreci ve halkın değişim taleplerini mizahi bir üslupla ele alan film, Tunceli’nin Ovacık​ ilçesinde çekildi. Film, 3 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

BAŞKAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başkan filmi, Tunceli​ ilinin Ovacık ilçesinde çekildi. Karakteristik dağal güzellikleri ve kasaba atmosferiyle dikkat çeken Ovacık, filmin mizahi üsübuna uygun bir arka plan sağladı.

Filmin çekimleri boyunca kasaba halkı da projeye destek verdi. Bu yerel dokunuş, hikayenin inandırıcılığını artırırken izleyicilere sıcak bir kasaba hissi sunuyor.

BAŞKAN FİLMİ HANGİ İLDE, KASABADA ÇEKİLDİ?

Başkan filminin çekimleri, Tunceli’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Ovacık ilçesinde gerçekleştirildi. Kasabanın sakin atmosferi, filmin mizahi anlatısına katkıda bulunarak yerel seçim yarışını anlatan hikayeyi güçlendirdi.

Ovacık, son yıllarda hem sinema hem de televizyon projeleri için popüler bir çekim merkezi haline geldi. Başkan filmi de bu özel mekanın güzelliklerini izleyicilere yansıtarak kasabanın tanıtımına katkı sağladı.

BAŞKAN FİLMİ KONUSU

Başkan filmi, yerel seçimler sürecinde kasaba halkının mevcut Belediye Başkanı Fikri Donsuz’u değiştirmek için verdiği mizahi mücadeleyi konu alıyor. Fikri Donsuz’un karşısına rakip olarak çıkan yeni aday Zeynel Korkmaz, kasaba halkının umudu haline geliyor.

Seçim kampanyaları boyunca kasaba sokakları renkli afilerle dolarken, mizahi olaylar zinciri izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

BAŞKAN FİLMİ OYUNCULARI

Başkan filminin yönetmenliğini Ulaş Bahadır üstlenirken, oyuncu kadrosu sektörün öne çıkan isimlerinden oluşuyor. Filmde Bülent Çolak, Büsra Pekin, Diren Polatoğulları, Füsun Demirel, Necip Memili, Nursel Köse, Şerif Sezer ve Salih Kalyon gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Oyuncuların performansları, filmin mizahi tonunu öne çıkarıyor. Her bir karakter, hikayeye renk katarken izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Başkan filmi nerede çekildi?

Başkan filmi, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çekildi. Kasabanın otantik atmosferi, filmin mizahi hikayesini destekledi.

Başkan filmi hangi kanalda yayınlanacak?

Film, 3 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak.

Başkan filmi konusu nedir?

Film, yerel seçimlerde kasaba halkının mevcut başkanı değiştirme mücadelesini mizahi bir üsupla anlatıyor.

Başkan filmi oyuncuları kimlerdir?

Oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Büsra Pekin, Diren Polatoğulları, Füsun Demirel, Necip Memili gibi önemli isimler yer alıyor.

Başkan filmi hangi yılda çekildi?

Film, 2024 yılında çekilerek aynı yıl içinde vizyona girdi. Doğal mekan seçimi ve hikayesiyle dikkat çekti.