Basketbol A Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman Panathinaikos'ta görev alıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

25 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:24

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamanın ardından Basketbol A Milli Takım başantrenörünün kim olduğu gündem oldu. Ayrıca Ergin Ataman'ın hangi takımda olduğu da araştırılan konular arasında yer aldı.

Galatasaray​ ve Panathinaikos​ arasında oynanan hazırlık basketbol maçının ardından Fenerbahçe​ Spor Kulübü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada kulüp "A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı komuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar tarafından A Milli Takım Basketbol Erkek başantrenörü kim sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. BASKETBOL A MİLLİ TAKIM BAŞANTRENÖRÜ KİMDİR? A Milli Takım Basketbol başantrenörü olarak 2022 yılından beri Ergin Ataman​ görev alıyor. ERGİN ATAMAN KİMDİR, HANGİ TAKIMDA? Ergin Ataman, 7 Ocak 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Basketbol kariyerine 1878 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı ve 1996 yılında sonlandırdı. Antrenör olarak birçok takımı çalıştıran Ergin Ataman'ın 3 EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor. Başarılı antrenör günümüzde Yunanistan EuroLeague ve A1 Ethnikis takımlarından Panathinaikos'da başantrenör olarak görev alıyor. ERGİN ATAMAN'IN KAZANDIĞI KUPALAR NELER? Ergin Ataman'ın koç olarak kazandığı kupalar ve tarihleri şöyle: EuroLeague şampiyonu: 2021, 2022, 2024

EuroCup şampiyonu: 2016

FIBA EuroChallenge şampiyonu: 2012

FIBA Saporta Kupası şampiyonu: 2002

Yunanistan Ligi şampiyonu: 2024

Türkiye Ligi şampiyonu: 2009, 2012, 2013, 2019, 2021, 2023

Türkiye Kupası galibi: 2004, 2005, 2009, 2012, 2018, 2022

Türkiye Süper Kupası galibi: 1997, 2000, 2004, 2005, 2009, 2018, 2019, 2022 İlgili Haberler Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi! El işareti yaptı Son dakika! Fenerbahçe'den Ergin Ataman tepkisi: "A Milli Takım'a sporcu göndermiyoruz!"