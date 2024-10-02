Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul Zeytinburnu’nda bulunuyor

02 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:51

Bugün FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı Basketbol Gelişim Merkezi nerede, hangi ilde sporseverler tarafından merak ediliyor.

Basketbol sporcu için önemli olan yerin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde yapıldı.

İncelemeler sonrasında ilk pota atışı yapılırken Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için mücadele de edildi. Karşılaşmayı Anadolu Efes kazanmıştı.

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ NEREDE?

Merkez, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz muazzam eserle (Basketbol Gelişim Merkezi) İstanbul'umuz tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır" sözleri ile açılışı kutlamıştı.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle olmuştu:

"Yeni sezondan itibaren Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarımızı yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynayacağız.

2024 - 2025 sezonu kombinelerimiz için yenileme dönemi 9 - 19 Eylül 2024 tarihleri arasında olup genel satış dönemi ise 25 Eylül 2024 Çarşamba günü başlayacaktır.

Resmi biletleme partnerimiz Mobilet kanalıyla yapılacak kombine satışlarıyla ilgili diğer detayları ilerleyen günlerde yine resmi iletişim mecralarımızdan sizlerle paylaşacağız."

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ KAÇ KİŞİLİK, KAPASİTESİ NEDİR?

Merkez 10 bin kişilik ana salon, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu ve 3 tane 500 kişilik altyapı salonlarından oluşuyor.

417 araç ve 25 otobüs kapasitesine sahip bir otopark alanı da bulunuyor.

NASIL GİDİLİR?

Adresi Kazlıçeşme, 10. Yıl Caddesi. No: 2/1, 34020 Zeytinburnu/İstanbul olan merkezi Sahilyolu Kennedy Caddesi’ne 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Marmaray Kazlıçeşme durağından inince kısa mesafede olan Basketbol Gelişim Merkezi, Seyitnizam-Akşemsettin tramvay durağına 1,6 km uzaklıkta.

Metrobüs ile gitmek isteyenler ise Cevizlibağ durağına 6 km uzaklıktaki yere ulaşım sağlayabilir.