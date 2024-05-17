Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalde Galatasaray Karşıyaka'ya 90-87 yenildi

17 May 2024 23:27 - Güncelleme : 17 May 2024 23:54

Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti

Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı sonuçlandı.

Galatasaray Ekmas, evinde Pınar Karşıyaka'yı ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Pınar Karşıyaka, son dakikalarda üstünlüğü ele geçirerek maçı 90-87 kazandı.

Pınar Karşıyaka, seride durumu 1-1'e getirdi.

Galatasaray Ekmas’ta Dee Bost, Prepelic ve Buğrahan Tuncer 14, Göksenin Köksal ise 13 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Pınar Karşıyaka’da ise McCollum 20, Martin 31 ve Kenan Sipahi 12 sayıyla takımını galibiyete taşıyan oyuncular arasında yer aldı.

Serinin üçüncü maçı, iki takım arasındaki çekişmeyi daha da artıracak.