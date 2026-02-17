Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Basketbol Türkiye Kupası hangi kanalda? Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - Fenerbahçe Beko çeyrek fianlde karşılaşacak

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçları kapsamında bugün Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - Fenerbahçe Beko maçı oynanacak. İki karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan takım yarı final biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - Fenerbahçe Beko maçlarının ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Basketbol Türkiye Kupası hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 17:37

Ziraat Bankası 'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla birlikte devam ediyor. Bugün oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları kapsamında ile Trabzonspor ve Erokspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı kazanan takım ise yarı final biletinin sahibi olacak. 20-22 Şubat tarihlerinde Dörtlü Final organizasyonunda ise Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Taraftarlar tarafından ise Türkiye Kupası hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı ve yayın bilgileri belli oldu.

Basketbol Türkiye Kupası hangi kanalda? Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - Fenerbahçe Beko çeyrek fianlde karşılaşacak

BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?

Ankara'da oynanacak olan Türk Telekom - Trabzonspor maçı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Erokspor - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı canlı ve şifresiz bir şekilde A Spor ekranlarından takip edebilecekler.

Basketbol Türkiye Kupası hangi kanalda? Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - Fenerbahçe Beko çeyrek fianlde karşılaşacak

TÜRK TELEKOM - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom - Trabzonspor Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın kazananı yarı finale yükselerek Dörtlü Final organizasyonunda olmaya hak kazanacak.

Basketbol Türkiye Kupası hangi kanalda? Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - Fenerbahçe Beko çeyrek fianlde karşılaşacak

EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları kapsamında oynanacak olan Erokspor - Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal ve Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın ardından kazanan takım ise 20-22 Şubat tarihlerinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Dörtlü Final'e katılım sağlayacak.

