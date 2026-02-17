Basketbol Türkiye Kupası hangi kanalda? Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - Fenerbahçe Beko çeyrek fianlde karşılaşacak

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla birlikte devam ediyor. Bugün oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları kapsamında Türk Telekom ile Trabzonspor ve Erokspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmayı kazanan takım ise yarı final biletinin sahibi olacak. 20-22 Şubat tarihlerinde Dörtlü Final organizasyonunda ise Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Taraftarlar tarafından ise basketbol Türkiye Kupası hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türk Telekom - Trabzonspor ve Erokspor - Fenerbahçe Beko maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı ve yayın bilgileri belli oldu.

BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?

Ankara'da oynanacak olan Türk Telekom - Trabzonspor maçı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Erokspor - Fenerbahçe Beko maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı canlı ve şifresiz bir şekilde A Spor ekranlarından takip edebilecekler.

TÜRK TELEKOM - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom - Trabzonspor Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın kazananı yarı finale yükselerek Dörtlü Final organizasyonunda olmaya hak kazanacak.

EROKSPOR - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları kapsamında oynanacak olan Erokspor - Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal ve Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın ardından kazanan takım ise 20-22 Şubat tarihlerinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Dörtlü Final'e katılım sağlayacak.