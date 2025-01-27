Basketbol Türkiye Kupası kura sonuçları belli oldu! Maçların ne zaman ve nerede oynanacağı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:31

ING Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Fenerbahçe Beko, Tofaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersin Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından takımların eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final karşılaşmaların ne zaman yapılacağı açıklandı.

Fenerbahçe Beko​, Tofaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersin Spor Kulübü, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarışmaya hak kazanmıştı. Bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile takımların temsilcileri yer aldı. BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin sonuçları şöyle: Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

Mersinspor-TOFAŞ

Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes

Karşıyaka-Galatasaray Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasının kazananı Karşıyaka-Galatasaray maçının galibi ile eşleşecek. Mersinspor-Tofaş maçının galibi ise Beşiktaş Fibabanka Anadolu Efes'in kazananı ile dörtlü finalde karşı karşıya gelecek. BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE? TBF tarafından açıklanan bilgilere göre çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre 11-12 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanacak. Karşılaşmalarda kazanan takımlar Dörtlü Final'e yükselmeye hak kazanacak. Dörtlü Final ise 14-16 Şubat 2025 tarihinde Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlgili Haberler Fenerbahçe Opet derbi maçında Galatasaray Faktoring'i mağlup etti! Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti! TBF Disiplin Kurulu Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi!