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Baskonia Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 00:30 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 00:51
Baskonia Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

Anadolu Efes, THY EuroLeague 9. haftasında Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Baskonia Anadolu Efes maçı skoru basketbol severler tarafından araştırılıyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes​, Turkish Airlines Euroleague​ 9. haftasında Baskonia'ya konuk oldu.

Baskonia Anadolu Efes karşılaşmasının skoru ise sosyal medyada en çok arananlar arasına girdi.

Baskonia Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Anadolu Efes, Baskonia karşısında salondan 89-84 galibiyetle ayrıldı.

İlk periyot sonucu: Baskonia 21-24 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: Baskonia 39-46 Anadolu Efes

Üçüncü periyot sonucu: Baskonia 63-65 Anadolu Efes

Baskonia Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

AVRUPA'DA ANADOLU EFES’İN 845. RANDEVUSU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 845. karşılaşmasını oynadı.

1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında Lacivert-Beyazlılar, çıktığı 844 maçta 476 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular
Anadolu Efes 89-84 galibiyetle ayrıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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