Baskonia Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

13 Kasım 2024 00:30 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 00:51

Anadolu Efes, THY EuroLeague 9. haftasında Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Baskonia Anadolu Efes maçı skoru basketbol severler tarafından araştırılıyor.

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Temsilcimiz Anadolu Efes​, Turkish Airlines Euroleague​ 9. haftasında Baskonia'ya konuk oldu.

Baskonia Anadolu Efes karşılaşmasının skoru ise sosyal medyada en çok arananlar arasına girdi.

BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Anadolu Efes, Baskonia karşısında salondan 89-84 galibiyetle ayrıldı.

İlk periyot sonucu: Baskonia 21-24 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: Baskonia 39-46 Anadolu Efes

Üçüncü periyot sonucu: Baskonia 63-65 Anadolu Efes

AVRUPA'DA ANADOLU EFES’İN 845. RANDEVUSU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 845. karşılaşmasını oynadı.

1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında Lacivert-Beyazlılar, çıktığı 844 maçta 476 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.