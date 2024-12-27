Başöğretmenlik eğitimi nereden izlenecek? Uzman öğretmenlik videolarının izleneceği yer belli oldu
Milli eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitim programları videoları bugün itibarıyla erişime açıldı. Adaylar ise Başöğretmenlik eğitiminin nereden izleneceğini araştırmaya başladı.
MEB, başvurusu onaylanan öğretmenlerin başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitim programlarına dair videoları bugün itibarıyla erişime açtı. Eğitim programları 27 Aralık ile 15 Nisan aralığında erişime açık kalacak.
Öğretmenler uzman öğretmenlik videolarının izleneceği yeri araştırmaya başladı.
BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ VİDEOLARI NEREDEN İZLENECEK?
Öğretmenler ÖBA resmi internet sitesi üzerinden eğitim program videolarına ulaşabilecek. Başöğretmenlik program videolarını izleyecek olan https://www.oba.gov.tr sitesi aracılığıyla katılım sağlayabilecek.
Başöğretmenlik Uzaktan Eğitim Semineri videoları 27 Aralık itibarıyla sisteme yüklendi.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VİDEOLARI NEREDEN İZLENECEK?
Uzman öğretmenlik eğitim programına başvuru yapan adaylar, ÖBA resmi internet sitesi aracılığıyla videolara erişebilecek.
Öğretmenler, ÖBA aracılığıyla programlarda yer alan videolara erişebilecek. Eğitim videolarına erişmek için BURAYAtıklayınız.
MEBBİS BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen eğitim programları 27 Aralık itibarıyla başladı. Adaylar 15 Nisan tarihine kadar eğitim videolarına katılabilecek.