Başvuruları başlayan ALES/3 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek
2024 yılının üçüncü ALES sınavının başvuruları başladı. Başvurularının başlamasının ardından ALES/3 sınavı ne zaman sorusu gündeme geldi.
Akademik kariyer planlayan vatandaşların yüksek lisans programlarına katılmak için gireceği ALES/3 sınavının başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen başvurular 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Başvurularını tamamlayan adaylar ALES/3 sınavının ne zaman olduğunu merak ediyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
150 dakika sürecek olan sınavda adaylar salona 10.00'dan sonra alınmayacak.
ALES/3 GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?
ALES/3 sınavının geç başvuruları 16 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Adaylar geç başvurularda yüzde 50 daha fazla ücret ödeyecek.
ALES 3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ALES/3 sınavının başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi bölümünden veya mobil uygulaması üzerinden yapılacak.