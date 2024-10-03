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Başvuruları başlayan ALES/3 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:49
Başvuruları başlayan ALES/3 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek

2024 yılının üçüncü ALES sınavının başvuruları başladı. Başvurularının başlamasının ardından ALES/3 sınavı ne zaman sorusu gündeme geldi.

Akademik kariyer planlayan vatandaşların yüksek lisans programlarına katılmak için gireceği ALES/3 sınavının başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen başvurular 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Başvurularını tamamlayan adaylar ALES/3 sınavının ne zaman olduğunu merak ediyor.

Başvuruları başlayan ALES/3 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek - 1. Resim

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

150 dakika sürecek olan sınavda adaylar salona 10.00'dan sonra alınmayacak.

Başvuruları başlayan ALES/3 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek - 2. Resim

ALES/3 GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

ALES/3 sınavının geç başvuruları 16 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar geç başvurularda yüzde 50 daha fazla ücret ödeyecek.

ALES 3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES/3 sınavının başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi bölümünden veya mobil uygulaması üzerinden yapılacak.

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Kaynak: TGRT Haber

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