Batı Nil Virüsü, Türkiye'de 2024 yılında 6 kişide görüldü

23 Ağustos 2024 09:05 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:20

İstanbul ve Bursa’da Batı Nil Virüsü alarmı! Maymun çiçeğinden daha tehlikeli

İstanbul ve Bursa’da Batı Nil Virüsü alarmı! Maymun çiçeğinden daha tehlikeli

Tüm dünyanın etkilendiği koronavirüsün ardından 2024 yılında Batı Nil Virüsü ve Maymun Çiçeği hastalığı gündemde yer alırken Türkiye'de İstanbul, Bursa'da var mı araştırılırken ölüm oranı ve belirtileri de vatandaşın gündeminde yer aldı.

BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI, GÖRÜLDÜ MÜ 2024?

Sağlık Bakanlığı tarafından X platformunda yapılan paylaşıma göre 2024 yılında Türkiye'de 6 kişide tespit edilirken tedavileri sürüyor. Açıklama ise şöyle oldu:

"Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

BATI NİL VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ, ÖLÜM ORANI NEDİR?

Türkiye'de ilk vaka 2010 yılında çıkarken uzun zamandır herhangi bir vaka kaydedilmemişti. İstanbul ve Bursa'da hastanelere gidenlerin olduğu belirtilirken virüs, sivrisinek ısırığı ile bulaşıyor.

İlk olarak baş ağrısı ve ardından yüksek ateş başlarken en son seviyesi felç olarak biliniyor. Maymun Çiçeği virüsünden daha tehlikeli olduğu belirtilirken insandan insana bulaşmıyor.

BATI NİL VİRÜSÜ İLK NEREDEN ÇIKTI?

Dünyanın ilgilendiği virüs ilk defa 1937 yılında Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülürken 2024 senesinde İsrail, Yunanistan ve Brezilya'da da tespit edildi.

VİRÜSTEN NASIL KORUNUR, NELER YAPILMALI?

Sivrisinek ısırığı ile bulaşması nedeniyle ilaçlamalar önemli rol oynarken seyahat öncesinde yanınızda sivrisinek ilaçları bulundurabilirsiniz.

Genellikle geceleri ortaya çıkan sivrisineklerden korunmak için uzun kollu kıyafet giymek ve riskli olan bölgelerden kaçınmak önemli olurken pencerelerde sineklik kullanılabilir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NEDİR?

Virüsün belirtileri arasında Ateş, Baş ağrısı, kas ağrısı, Halsizlik, iştahsızlık, Lenf bezlerinde şişlik, Bulantı-kusma, ciltte döküntü yer alırken Sağlık Bakanlığı hastalığa dair rehber yayımladı.