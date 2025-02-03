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Batshuayi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Morata transferinin ardından dikkat çeken karar

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Şubat 2025 16:26 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:34
Batshuayi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Morata transferinin ardından dikkat çeken karar

Morata'yı transfer eden Galatasaray, Nelsson’dan sonra bir türlü beklenen performansı veremeyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi hakkındaki kararını da verdi.

Galatasaray forvet takviyesi için bir süredir peşinde olduğu Morata'yı kadrosuna katarken gözler Belçikalı golcü Michy Batshuayi'ye çevrildi.

Batshuayi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Morata transferinin ardından dikkat çeken karar - 1. Resim

BATSHUAYI GALATASARAY’DAN AYRILDI MI?

İddialara göre Galatasaray ile beklenen performansı vermeyen Michy Batshuayi yolları ayırıyor.

Belçikalı futbolcunun kiralık gidebileceği kulüplerle temasa geçtiği belirtildi.

Galatasaray’ın yakın zamanda bu ayrılığı açıklanması bekleniyor.

Batshuayi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Morata transferinin ardından dikkat çeken karar - 2. Resim

BATSHUAYI’NİN KARNESİ

Galatasaray'da yedek forvet olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 30 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist kaydetti.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Michy Batshuayi, her bir futbol sezonu için ise net 3.000.000 Euro kazanıyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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