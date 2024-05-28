Battal İlgezdi'ye görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapis istendi

28 May 2024 10:46 - Güncelleme : 28 May 2024 11:08

Battal İlgezdi için 2 yıla kadar hapsi istemi: Kaçak yapıları yıktırmamıştı

Battal İlgezdi için 2 yıla kadar hapsi istemi: Kaçak yapıları yıktırmamıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi.

Vatandaşlar tarafından iddianamenin neden düzenlendiği ve Battal İlgezdi'nin hangi partili olduğu merak ediliyor.

Battal İlgezdi hakkında 6 yapıya ilişkim yıkım kararlarını uygulamadığı gerekçesi ile "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede Battal İlgezdi dahil olmak üzere 8 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şardan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

Battal İlgezdi 11 Mart 1959 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

İlkokulu Malatya'da okuduktan sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, öğrencilik yıllarında siyasete atıldı.

1984 yılında SODEP'te siyaset yapmaya başlayan siyasetçi daha sonra CHP'ye geçiş yaptı.

2009 yerel seçimlerinde CHP'den Ataşehir Belediye Başkanı Adayı oldu ve seçimleri kazandı.

2014, 2019 seçimlerinde de Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi 2024 seçimlerinde ise CHP'den aday gösterilmedi ve partiden istifa etti.