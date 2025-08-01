Battlefield 6 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu

Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Battlefield 6'dan yeni oynanış fragmanı yayınlandı. Oynanış fragmanın ardından Battlefield 6, tüm dünyada büyük ilgi çekti.
Türkiye'de de oldukça dikkat çeken Battlefield 6'nın ne zaman çıkacağı ve fiyatı da belli oldu.
Oyunun geliştiricisi EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde çıkacak.
Oyunun 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihlerinde ise açık betası gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan açık betaya isteyen herkes katılım sağlayabilecek.
Battlefield 6, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store ve Steam'de ön siparişe açıldı. Oyun Steam'de 69.99 dolar, Epic Games'te 2.599 TL, PlayStation Store'da 2.900 TL ve Xbox Store'da ise 2.899 TL'den fiyatlandırıldı.
Oyunun Steam sayfasının açılmasıyla birlikte bilgisayarlarda istediği minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de netlik kazandı.
Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum:
Önerilen: