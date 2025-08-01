Battlefield 6 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu

Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Battlefield 6'dan yeni oynanış fragmanı yayınlandı. Oynanış fragmanın ardından Battlefield 6, tüm dünyada büyük ilgi çekti.

Türkiye'de de oldukça dikkat çeken Battlefield 6'nın ne zaman çıkacağı ve fiyatı da belli oldu.

BATTLEFİELD 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun geliştiricisi EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde çıkacak.

Oyunun 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihlerinde ise açık betası gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan açık betaya isteyen herkes katılım sağlayabilecek.

BATTLEFİELD 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Battlefield 6, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store ve Steam'de ön siparişe açıldı. Oyun Steam'de 69.99 dolar, Epic Games'te 2.599 TL, PlayStation Store'da 2.900 TL ve Xbox Store'da ise 2.899 TL'den fiyatlandırıldı.

BATTLEFİELD 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun Steam sayfasının açılmasıyla birlikte bilgisayarlarda istediği minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de netlik kazandı.

Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 - AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 - AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 55 GB

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