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 | Hüseyin Bahcivan

Battlefield 6 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu

EA Games'in tarafından geliştirilen Battlefield serisinin yeni oyunu çıkmaya hazırlanıyor. Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen Battlefield 6'nın ne zaman çıkacağı ve fiyatı merak ediliyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri duyuruldu.

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Battlefield 6 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:02

Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Battlefield 6'dan yeni oynanış fragmanı yayınlandı. Oynanış fragmanın ardından Battlefield 6, tüm dünyada büyük ilgi çekti.

Türkiye'de de oldukça dikkat çeken Battlefield 6'nın ne zaman çıkacağı ve fiyatı da belli oldu.

Battlefield 6 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu

BATTLEFİELD 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun geliştiricisi EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde çıkacak.

Oyunun 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihlerinde ise açık betası gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan açık betaya isteyen herkes katılım sağlayabilecek.

Battlefield 6 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu

BATTLEFİELD 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Battlefield 6, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store ve Steam'de ön siparişe açıldı. Oyun Steam'de 69.99 dolar, Epic Games'te 2.599 TL, PlayStation Store'da 2.900 TL ve Xbox Store'da ise 2.899 TL'den fiyatlandırıldı.

Battlefield 6 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı belli oldu

BATTLEFİELD 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun Steam sayfasının açılmasıyla birlikte bilgisayarlarda istediği minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de netlik kazandı.

Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-8400 - AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 - AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 55 GB

Önerilen:

  • İşletim Sistemi: Windows 11
  • İşlemci: Intel Core i7-10700 - AMD Ryzen 7 3700X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia RTX 3060Ti - AMD Radeon RX 6700-XT
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 80 GB
ETİKETLER
#beta
#Battlefield 1
#Oyuncak Makinesi
#Battlefield 6
#Ea Games
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#Oyun Fiyatı
#Aktüel
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