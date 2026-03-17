Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Battlefield 6 ne zaman ücretsiz olacak? 1 hafta boyunca ücretsiz oynanabilecek

Battlefield 6 ne zaman ücretsiz olacağı oyuncular tarafından merak ediliyor. EA Games tarafından geliştirlen dünyanın en popüler FPS oyunu serilerinden olan Battlefield 6'nın ücretsiz olacağı duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre oyunun birçok modu 1 hafta boyunca ücretsiz olacak. Böylelikle yeni oyuncuları çekmeye çalışan EA Games, Battlefield 6'nın ücretsiz olacağı tarih aracılığını açıkladı. Oyuncular tarafından Battlefield 6 ne zaman, saat kaçta ücretsiz olacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 17:15

Son yılların en popüler FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 6'nın ücretsiz olacağı duyuruldu. EA Games tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu Battlefield 6 bir hafta boyunca ücretsiz olacak. Oyuncular bu süreç içerisinde oyunu ücretsiz olarak sınırsız bir şekilde deneyimleme imkanı bulacak. 1 haftanın sonunda ise ücretsiz deneme süresi sona erecek ve isteyen kullanıcılar oyunu satın alarak mevcut ilerlemelerini koruyup, oynamaya devam edecekler. Oyuncular tarafından Battlefield 6 ne zaman ücretsiz olacağı araştırılmaya başlandı.

BATTLEFİELD 6 NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre Battlefield 6, bugün (17 Mart 2026 Salı) saat 15.00'de ücretsiz olarak oynanmaya başlayayacak. 24 Mart 2026 tarihine kadar oyuncular ücretsiz olarak oynamayabilecekler. Oyunun ücretsiz versiyonu PC, PlayStation ve Xbox platformlarında deneyimlenebilecek. Ücretsiz deneme süreci içerisinde oyuncular yalnızca çok oyunculu modları oynamayabilecek. Yeni hikaye modu bu ücretsiz oynama sürecine dahil değil.

BATTLEFİELD 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Battlefield 6, Steam'de 69.99 dolar, Epic Games'te 2.599 TL, Playstation Store'da 2.900 Tl ve Xbox Store'da ise 2.899 TL'den satışa sunuluyor. İndirim dönemlerinde ise yüzde 50'ye varan fiyat düşüşleri yaşanıyor.

ETİKETLER
#ücretsiz oyun
#Fps
#Oyun Kampanyası
#Battlefield 6
#Ea Games
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.