Battlefield 6 ne zaman ücretsiz olacak? 1 hafta boyunca ücretsiz oynanabilecek

Son yılların en popüler FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 6'nın ücretsiz olacağı duyuruldu. EA Games tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu Battlefield 6 bir hafta boyunca ücretsiz olacak. Oyuncular bu süreç içerisinde oyunu ücretsiz olarak sınırsız bir şekilde deneyimleme imkanı bulacak. 1 haftanın sonunda ise ücretsiz deneme süresi sona erecek ve isteyen kullanıcılar oyunu satın alarak mevcut ilerlemelerini koruyup, oynamaya devam edecekler. Oyuncular tarafından Battlefield 6 ne zaman ücretsiz olacağı araştırılmaya başlandı.

BATTLEFİELD 6 NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre Battlefield 6, bugün (17 Mart 2026 Salı) saat 15.00'de ücretsiz olarak oynanmaya başlayayacak. 24 Mart 2026 tarihine kadar oyuncular ücretsiz olarak oynamayabilecekler. Oyunun ücretsiz versiyonu PC, PlayStation ve Xbox platformlarında deneyimlenebilecek. Ücretsiz deneme süreci içerisinde oyuncular yalnızca çok oyunculu modları oynamayabilecek. Yeni hikaye modu bu ücretsiz oynama sürecine dahil değil.

BATTLEFİELD 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Battlefield 6, Steam'de 69.99 dolar, Epic Games'te 2.599 TL, Playstation Store'da 2.900 Tl ve Xbox Store'da ise 2.899 TL'den satışa sunuluyor. İndirim dönemlerinde ise yüzde 50'ye varan fiyat düşüşleri yaşanıyor.