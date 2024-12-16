Batuhan Gökgöz kimdir? İşte, 2025 Survivor Gönüllüler takımının yeni ismi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:28

Survivor 2025 Gönüllüler takımı yavaş yavaş şekilleniyor. Türkiye’nin en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor’ın yeni sezon kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri Batuhan Gökgöz oldu. Başarılı genç atlet hakkında araştırmalar hız kazandı.