Batuhan Gökgöz kimdir? İşte, 2025 Survivor Gönüllüler takımının yeni ismi
Survivor 2025 Gönüllüler takımı yavaş yavaş şekilleniyor. Türkiye’nin en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor’ın yeni sezon kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri Batuhan Gökgöz oldu. Başarılı genç atlet hakkında araştırmalar hız kazandı.
Survivor 2025'in yeni sezon oyuncu kadrosu, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. Batuhan Gökgöz, 2025 Survivor Gönüllüler kadrosuna dahil oldu. Genç sporcu en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer aldı.
BATUHAN GÖKGÖZ KİMDİR?
Milli atlet kimliğiyle tanınan Batuhan Gökgöz, 25 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 27 yaşındaki başarılı sporcu, özellikle 400 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu unvanına sahiptir.
Survivor 2025 sezonunun iddialı isimlerinden Batuhan Gökgöz, Gönüllüler Takımı’na dahil olan ilk isimlerden biri olarak dikkat çekti. Sporculuk geçmişi ve dayanıklılığıyla adından söz ettireceği tahmin ediliyor.
BATUHAN GÖKGÖZ’ÜN BAŞARILARI NELER?
-Milli atlet olarak Türkiye’yi temsil etti.
-400 metre engelli koşu kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kazandı.