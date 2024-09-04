Batuhan Karadeniz yasa dışı bahis nedeniyle inceleme başlatılacağı iddia edildi

04 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:09

Beşiktaş, Trabzonspor ve Eskişehirspor gibi büyük kulüplerde forma giyen eski futbolcu, şimdilerin spor yorumcusu Batuhan Karadeniz sosyal medyada açtığı canlı yayının ardından gündem oldu.

Canlı yayında Batuhan Karadeniz, Türkiye'de yasak olan bir bahis sitesinden kumar oynadı ve bunu takipçileriyle paylaştı.

Yayının ardından gelen eleştirilere ise büyük tepki gösterdi.

Vatandaşlar tarafından Batuhan Karadeniz'e soruşturma mı başlatıldı, neden sorularının cevapları merak edilmeye başladı.

BATUHAN KARADENİZ'E SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Batuhan Karadeniz'in canlı yayınını gazeteci İbrahim Haskaloğlu, Twitter hesabından paylaşarak "Batuhan Karadeniz isimli kişi, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynayıp binlerce kişiye canlı yayın yapıyor. Şahıs Türkiye'de yasaklı olan bahis sitesinden ismini ara ara ekranda gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Haskaloğlu'nun paylaşımının ardından Batuhan Karadeniz tepki göstererek "Metrobüse biniyorsun kumar sesi. Serdar Ortaç'ın canlı yayınını izliyorsun arkada yine aynı ses. Sen bana ne anlatıyorsun? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten Instagram hesabımdan duyuruyorum gelin yayın yapıyorum diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi konuşuyor. Ne büyük haber yaptın" dedi.

Ünlü spor yorumcusunun tepkisine karşılık veren Haskaloğlu yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacağını iddia etti.

BATUHAN KARADENİZ'E NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Batuhan Karadeniz açtığı canlı yayından yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı.

Haskaloğlu'nun iddialarına göre spor yorumcusu hakkında yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacak.

Konuyla ilgili resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.