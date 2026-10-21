Bayern Münih Arsenal hangi kanalda? Şifresiz verecek kanal belli oldu

Bayern Münih Arsenal maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonunun üçüncü haftasında futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Allianz Arena'da oynanacak mücadele, iki takımın lig aşamasındaki puan durumunu doğrudan ilgilendiriyor. Bayern Münih, ilk maçında Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup ettikten sonra Viking FK deplasmanında 3-3 berabere kaldı ve 4 puan topladı. Arsenal ise Napoli karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Lille'i 3-0 yenerek 6 puana ulaştı. İngiliz ekibinin iki maçta da kalesini gole kapatması, Bayern Münih'in ise hücum hattındaki etkili isimleriyle sahaya çıkacak olması karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor. Bayern Münih Arsenal maçını hangi kanal veriyor? İşte Bayern Münih Arsenal maçı yayın bilgileri…

BAYERN MÜNİH ARSENAL'İ KONUK EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında Bayern Münih, Arsenal'i Allianz Arena'da ağırlayacak. Türkiye saatiyle 22.00'de başlaması planlanan karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. VAR görevini ise Carlos del Cerro Grande üstlenecek. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede takımlar, lig aşamasında elde ettikleri sonuçların ardından sahaya çıkacak. Bayern Münih, ilk iki haftada bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puan toplarken Arsenal, iki maçını da kazanarak 6 puana ulaştı.

Bayern Münih, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Bodo/Glimt'i 5-0 mağlup etti. Alman temsilcisi, ikinci haftada Viking FK deplasmanında oynadığı mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İki maçta toplam 8 gol atan Bayern Münih'in hücum hattında Harry Kane önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak takımın üçüncü hafta mücadelesi öncesinde bazı önemli oyuncularının eksikliği ve teknik heyette yaşanabilecek değişiklikler de gündemde bulunuyor. Michael Olise'nin cezası ve Jamal Musiala'nın sakatlığı, Bayern Münih'in maç öncesi kadro planlamasında dikkate alınması gereken başlıklar arasında yer alıyor.

Arsenal ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasına iki galibiyetle başladı. İngiliz temsilcisi, ilk maçında Napoli'yi 1-0, ikinci maçında Lille'i 3-0 mağlup ederek 6 puan elde etti. İki karşılaşmada rakip fileleri dört kez havalandıran Arsenal, kalesinde gol görmedi. Bayern Münih deplasmanında oynanacak mücadele öncesinde takımın savunma performansı dikkat çekerken sakatlığı bulunan oyuncuların durumu da kadro açısından önem taşıyor.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Bayern Münih'te Michael Olise, Viking FK karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Arsenal maçında forma giyemeyecek. Jamal Musiala da uyluk sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmayacak. Kaleci Manuel Neuer'in ayak sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini korurken Joshua Kimmich'in kişisel nedenlerle antrenmana katılamadığı bildiriliyor. Kimmich'in karşılaşmada görev alıp almayacağına ilişkin belirsizlik, Bayern Münih'in maç öncesi kadro durumunda takip edilen konular arasında yer alıyor. Takımın hücum ve orta saha seçeneklerini etkileyebilecek bu eksiklerin yanı sıra teknik direktör Vincent Kompany'nin durumu da gündemde.

Vincent Kompany'nin virüs nedeniyle karşılaşmada takımının başında bulunamayabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda yardımcısı Aaron Danks'in teknik sorumluluğu üstlenmesi bekleniyor. Bayern Münih cephesinde oyuncuların sağlık durumları ve teknik heyetin maç günü planlaması, karşılaşma öncesindeki önemli başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle Neuer ve Kimmich'in durumlarının netleşmesi, kadro tercihleri bakımından önem taşıyor. Olise ve Musiala'nın yokluğu da Bayern Münih'in Arsenal karşısında kullanabileceği seçenekleri sınırlayabilecek gelişmeler arasında sıralanıyor.

Arsenal'de William Saliba sırt sakatlığı, Piero Hincapie ayak bileği sakatlığı, Christos Tzolis ise hamstring sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. İngiliz ekibinde savunma hattındaki eksikler maç öncesinde dikkat çekerken Martin Zubimendi'nin sakatlığını atlatarak kadroya dahil edilecek olması olumlu bir gelişme olarak kaydediliyor. Arsenal'in ilk iki haftada gol yemeden aldığı galibiyetlerin ardından Bayern Münih deplasmanına çıkacak olması, mevcut kadro durumunu karşılaşma öncesinde daha da önemli hale getiriyor.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Arsenal maçı, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, tabii platformunun internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla yayına erişebilecek. Yayın için platform aboneliği gerekiyor ve karşılaşma için şifresiz bir televizyon yayını bulunmuyor. Bu nedenle maçı televizyondan ya da internet üzerinden izlemek isteyenlerin yayın platformunun erişim ve abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Mücadelenin Türkiye saatiyle 22.00'de başlaması planlanıyor.

tabii, TRT'nin internet üzerinden yayın yapan dijital platformudur. Platformdaki spor kanallarına erişim, klasik uydu yayınlarında olduğu gibi bir frekans girilerek sağlanmıyor. Bilgisayar kullanıcıları platformun resmi internet sitesine tarayıcı üzerinden girerek canlı yayın bölümünden Bayern Münih Arsenal maçını izleyebilecekler. Mobil cihazlarda ise resmi tabii uygulaması üzerinden maç yayınlarına ulaşılabilecek.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Bayern Münih Arsenal karşılaşması için farklı ülkelerde çeşitli yayın platformları ve spor kanalları listeleniyor. Bayern Münih Arsenal maçını şifresiz veren yabancı kanallar şöyledir: