Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı kaç kaç bitti? Manuel Neuer hayatında bir ilki yaşadı
Almanya Kupası son 16 turunda Bayern Münih ile Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada efsane kaleci Neuer de hayatında ilk defa kırmızı kart gördü.
Bayern Münih ile Bayer Leverkusen Almanya Kupası son 16 turunda kozlarını paylaştı.
Leverkusen’in galip geldiği maçta tecrübeli kaleci Manuel Neuer de kariyerinde bir ilk yaşadı.
MANUEL NEUER’E BÜYÜK ŞOK
Karşılaşmanın 17. Dakikasında Manuel Neuer, Jeremie Frimpong'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
Manuel Neuer, böylelikle çıktığı toplam 800. maçında kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.
Kartın ardından Leroy Sane kenarına gelirken yerine Peretz Daniel oyuna dâhil oldu.
BAYERN MÜNİH BAYER LEVERKUSEN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Allianz Arena'da oynanan maçta Manuel Neuer’in kırmızı kart görmesiyle dezavantajlı duruma düşen Bayern Münih kaybeden taraf oldu.
Bayer Leverkusen, 69. dakikada Nathan Tella’nın kaydettiği golle rakibi Münih’i 1-0’lık skorla geçmeyi başardı.