Bayern Münih Bayer Leverkusen maçı kaç kaç bitti? Manuel Neuer hayatında bir ilki yaşadı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

04 Aralık 2024 00:51 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 00:52

Almanya Kupası son 16 turunda Bayern Münih ile Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada efsane kaleci Neuer de hayatında ilk defa kırmızı kart gördü.