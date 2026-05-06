UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rövanş heyecanı Münih’te yaşanacak. İlk maçta sahadan 5-4 mağlup ayrılan Bayern Münih, kendi sahasında tur arayacak. Bol gollü geçen ilk maçın ardından bu akşam oynanacak Bayern Münih PSG maçı heyecanla bekleniyor. Mücadelede tur atlayan taraf finalde Arsenal’in rakibi olacak. İşte Bayern Münih PSG maçı canlı yayın bilgileri…

HABERİN ÖZETİ Bayern Münih PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, ilk maçta 5-4 mağlup ayrılan Bayern Münih, kendi sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek ve tur arayacak. Bayern Münih PSG canlı! Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı bu akşam saat 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak. Bayern Münih PSG canlı izle! Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Bayern Münih PSG hangi kanalda? İlk maçta Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti. Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda? Maçın galibi, finalde Arsenal'in rakibi olacak. Bayern Münih - PSG nerede izlenir? Bayern Münih'in muhtemel ilk 11'inde Manuel Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Diaz ve Harry Kane yer alıyor. Paris Saint-Germain'in muhtemel ilk 11'inde ise Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia ve Dembele bulunuyor.

Allianz Arena’da oynanacak mücadele futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak ve aynı zamanda kanalın resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak açıklandı. Münih’teki atmosferin yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olması beklenirken, iki takımın da hücum hattındaki isimleri maçın kaderinde belirleyici olacak.

İki takım arasında Paris’te oynanan ilk karşılaşma 5-4 Paris Saint-Germain üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadele, yarı final tarihinin en gollü maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

PSG’de Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele ikişer gol kaydederken, Bayern Münih maç içinde geri dönüş yakalasa da sahadan mağlup ayrıldı. Bu skor rövanş öncesinde Fransız ekibine avantaj sağladı.

TRT 1’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.958 V 27500 5/6 olarak paylaşıldı. Yayın farklı ülkelerde çeşitli kanallar üzerinden de ekranlara gelecek.

Maç Türkiye’de TRT 1 aracılığıyla televizyon ve internet üzerinden takip edilebilecek. Bunun yanı sıra farklı ülkelerde TNT Sports, Sport 24, Sport TV5, Ictimai TV, CBS, RTL+ ve TV3+ HD gibi kanallar da karşılaşmayı yayınlayacak.