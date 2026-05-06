Bayern Münih PSG hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda canlı yayın açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu yarı final rövanşında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. İlk maçta ortaya çıkan 9 gollü sonuç sonrası tur hesapları Münih’te yeniden yapılacak. Allianz Arena’daki mücadelede ev sahibi ekip en az iki farklı galibiyet peşinde olurken, Fransız temsilcisi avantajını koruyarak finale yükselmenin planlarını yapıyor. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda? İşte Bayern Münih PSG canlı maç yayını detayları…

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 20:42

UEFA yarı finalinde rövanş heyecanı Münih’te yaşanacak. İlk maçta sahadan 5-4 mağlup ayrılan , kendi sahasında tur arayacak. Bol gollü geçen ilk maçın ardından bu akşam oynanacak Bayern Münih maçı heyecanla bekleniyor. Mücadelede tur atlayan taraf finalde Arsenal’in rakibi olacak. İşte Bayern Münih PSG maçı canlı yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, ilk maçta 5-4 mağlup ayrılan Bayern Münih, kendi sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek ve tur arayacak.
Bayern Münih PSG canlı! Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı bu akşam saat 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak.
Bayern Münih PSG canlı izle! Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Bayern Münih PSG hangi kanalda? İlk maçta Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti.
Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda? Maçın galibi, finalde Arsenal'in rakibi olacak.
&nbsp;Bayern Münih - PSG nerede izlenir?&nbsp;Bayern Münih'in muhtemel ilk 11'inde Manuel Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Diaz ve Harry Kane yer alıyor.
Paris Saint-Germain'in muhtemel ilk 11'inde ise Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia ve Dembele bulunuyor.
BAYERN MÜNİH PSG CANLI İZLE

Allianz Arena’da oynanacak mücadele futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Karşılaşma Türkiye’de ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak ve aynı zamanda kanalın resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak açıklandı. Münih’teki atmosferin yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olması beklenirken, iki takımın da hücum hattındaki isimleri maçın kaderinde belirleyici olacak.

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇ KADROSU

Bayern Münih’in sahaya Manuel Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Diaz ve Harry Kane ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Alman temsilcisi, özellikle hücum hattındaki üretkenliğiyle skoru lehine çevirmeye çalışacak.

Paris Saint-Germain cephesinde ise Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia ve Dembele’nin görev alması öngörülüyor. Fransız ekibi, ilk maçtaki gol performansını sürdürmek ve avantajını korumak için sahada olacak.

BAYERN MÜNİH - PSG İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım arasında Paris’te oynanan ilk karşılaşma 5-4 Paris Saint-Germain üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadele, yarı final tarihinin en gollü maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

PSG’de Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele ikişer gol kaydederken, Bayern Münih maç içinde geri dönüş yakalasa da sahadan mağlup ayrıldı. Bu skor rövanş öncesinde Fransız ekibine avantaj sağladı.

BAYERN MÜNİH PSG HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesindeki canlı yayın sekmesinden de mücadele izlenebilecek.

TRT 1’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.958 V 27500 5/6 olarak paylaşıldı. Yayın farklı ülkelerde çeşitli kanallar üzerinden de ekranlara gelecek.

BAYERN MÜNİH - PSG NEREDE İZLENİR?

Maç Türkiye’de TRT 1 aracılığıyla televizyon ve internet üzerinden takip edilebilecek. Bunun yanı sıra farklı ülkelerde TNT Sports, Sport 24, Sport TV5, Ictimai TV, CBS, RTL+ ve TV3+ HD gibi kanallar da karşılaşmayı yayınlayacak.

