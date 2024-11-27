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Bayern Münih PSG maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 01:06 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 01:10
Bayern Münih PSG maçı kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi PSG'yi konuk eden Bayern Münih rakibini yenmeyi başardı.

Bayern MünihŞampiyonlar Ligi​'nde konuk ettiği rakibi Fransız ekibi PSG​'yi mağlup etti.

Fransız ekibi PSG'yi konuk eden rakibini 1-0 mağlup etti. Kompany'nin oyuncuları zorlu rakiplerini Kim Min-jae'nin golüyle geçti.

Bayern Münih PSG maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı.

Topla oynama ve şut üstünlüğüyle oyunun mutlak hâkimi Bayern, olurken, PSG'nin etkisizliği mağlubiyeti kaçınılmaz kıldı.

Bayern Münih PSG maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

BAYERN MÜNİH PSG MAÇ ÖZETİ

İlk yarıda Alman ekibi Bayern Münih, topla oynama üstünlüğünü yüzde 60 ile elinde tuttu.

Dakikalar 38’i gösterdiğinde, savunma oyuncusu Kim Min-jae korner organizasyonunda takımını öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarıda kırmızı kart ile eksik kalan PSG’de oyunun dengesini kurmak tamamen zora girdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmazken maçtan galip ayrılan taraf Bayern Münih oldu.

Sıkça Sorulan Sorular
11. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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