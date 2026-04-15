Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Bayern Münih Real Madrid canlı maç yayını hangi kanalda belli oldu. Bayern Münih - Real Madrid maç kadrosu açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu çeyrek final rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazanan Alman temsilcisi avantajlı şekilde sahaya çıkarken, İspanyol ekibi tur umutlarını sürdürmek için en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Allianz Arena’da oynanacak dev mücadele öncesinde iki takımın istatistikleri, muhtemel 11’leri ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bayern Münih - Real Madrid nerede izlenir? İşte Bayern Münih Real Madrid canlı yayın bilgileri…

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 21:25

Avrupa futbolunun iki köklü kulübü bu akşam Münih’te kritik bir rövanş maçına çıkıyor. İlk maçın ardından oluşan tablo, karşılaşmanın önemini daha da artırmış durumda. maçında en çok merak edilen konuların başında ’in forma giyip giymeyeceği konusu. Bayern Münih Real Madrid maç kadrosu netleşti. İşte Bayern Münih Real Madrid maçı detayları…

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid, ilk maçın ardından oluşan önemli bir mücadelede bu akşam Münih'te karşılaşıyor.
Bayern Münih Real Madrid canlı izle! Maç, Türkiye saatiyle 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak.
Real Madrid maçı hangi kanalda? İlk maçın skoru 2-1 Real Madrid lehine sonuçlandı.
Bayern Münih Real Madrid canlı izle kaçak link, gibi siteler yasal değildir. Karşılaşma Türkiye'de Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
Bayern Münih Real Madrid kaçak maç izle gibi linkler cihazınıza zarar verebilir. Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.
Bayern Münih Real Madrid canlı maç izle! Real Madrid'in ilk 11'i: Lunin, Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Brahim, Bellingham, Valverde, Arda, Vinicius, Mbappe.
Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda? İki ekip UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 29 kez karşılaştı, Real Madrid 13, Bayern Münih 12 galibiyet aldı.
BAYERN MÜNİH REAL MADRİD CANLI İZLE

UEFA çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından canlı takip edilebilecek. Karşılaşma öncesinde ilk maçta alınan 2-1’lik sonuç, rövanşa olan ilgiyi daha da artırmış durumda.

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, internet üzerinden yayın yapan platformu kullanabilecek. Mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabilen yayın seçenekleri sayesinde maç farklı cihazlardan takip edilebiliyor. Platforma üyelik işlemleri kısa sürede tamamlanırken, kullanıcılar maçın resmi yayıncısının sitesinde yer alan spor sekmesi üzerinden canlı yayına ulaşabiliyor.

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Bayern Münih - Real Madrid maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Bayern Münih 11: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.

Real Madrid 11: Lunin, Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Brahim, Bellingham, Valverde, Arda, Vinicius, Mbappe.

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BAYERN MÜNİH REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi Tabii Spor platformundan canlı yayınlanacak. Yayını izlemek isteyen kullanıcılar, platforma internet üzerinden erişim sağlayarak karşılaşmayı takip edebilecek.

Tabii platformu, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet veriyor. Kullanıcılar üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra spor kategorisine girerek canlı yayına ulaşabiliyor. Yayınlar HD kalitesinde sunulurken, farklı cihazlardan erişim imkanı da bulunuyor.

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Bayern Münih Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: RTL+

Avusturya: CANAL+ Austria

Azerbaycan: CBC Sport

Fransa: Canal+ Live 1

Hırvatistan: HRT 2

İspanya: M+ Liga de Campeones

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD İSTATİSTİKLERİ

İki ekip UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 13 galibiyet elde ederken, Bayern Münih 12 kez sahadan galip ayrıldı, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında ise Real Madrid’in 46’ya 44’lük üstünlüğü bulunuyor.

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Bu sezonki performanslara bakıldığında Bayern Münih maç başına 3,1 gol atarken kalesinde ortalama 1 gol gördü. Topa sahip olma oranı yüzde 57,73 olan Alman temsilcisinin pas isabet oranı yüzde 90,28 seviyesinde gerçekleşti. Real Madrid ise maç başına 2,31 gol kaydederken 1,24 gol yedi, yüzde 54,62 topa sahip olma ve yüzde 88,62 pas isabet oranıyla oynadı.

Bayern Münih Real Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler için farklı ülkelerde yayın yapan kanallar da bulunuyor. Almanya’da RTL+, Avusturya’da CANAL+ Austria, Azerbaycan’da CBC Sport, Fransa’da Canal+ Live 1, Hırvatistan’da HRT 2 ve İspanya’da M+ Liga de Campeones üzerinden maç yayını yapılacak.

Türkiye’de ise karşılaşma internet tabanlı yayın platformu üzerinden izlenebiliyor. Smart TV, telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla erişim sağlanabiliyor. Platform üzerinden canlı yayınların yanı sıra maç programları ve içerik arşivine de ulaşılabiliyor.

