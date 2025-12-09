Bayern Münih Sporting Lizbon maç sonucu! Muhteşem geri dönüş

Kategoriler
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırladı.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada 1-0 geri kalan Almanlar, peş peşe bulduğu gollerle sahadan 3-1 üstün ayrıldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah kaydetti.
Konuk ekip Sporting'in tek golünü ise 54. dakikada Joshua Kimmich kendi ağlarına gönderdi.
Bu skorla beşinci galibiyetini alan Alman ekibi, 15 puan ve maç fazlasıyla ikincilik koltuğuna yükseldi.
Portekiz ekibi ise 10 puanda kaldı.