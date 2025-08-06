Bayi Toplantısı filminin konusu ne oyuncuları kimler?

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı ve Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstlendiği Bayi Toplantısı filmi, komedi sinemasının sevilen yapımlarından biri.

Film, farklı karakterlere sahip üç esnafın beklenmedik olaylar silsilesiyle birbirlerine kenetlenmesini anlatıyor.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NE?

Namık, Adem ve Sadık, hayatlarını esnaflıkla idame ettiren üç farklı karakterdir. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolları, katıldıkları bir bayi toplantısında kesişir.

Hayatlarının zor bir döneminden geçen bu üçlü, beklenmedik olaylar sonucu kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

Bayilerini kurtarmak için bir araya gelen Namık, Adem ve Sadık, bu süreçte birbirlerine güvenmek ve birlikte hareket etmek zorunda kalır. Komik ve aksiyon dolu anlarla bezeli bu süreç, üçlünün hayatını tamamen değiştirir.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?