Baykar Bayraktar TB2 Japonya'nın kadrajında

Japonya, savunma doktrininde önemli bir değişime giderek Kara Öz Savunma Kuvvetleri için çok amaçlı insansız hava araçları tedarikine hazırlanıyor. Yeni programda Türk üretimi Bayraktar TB2 ile İsrail üretimi Heron Mk II öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Baykar Bayraktar TB2 Japonya'nın kadrajında
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 09:46

Japonya, kara havacılığı konseptini yeniden şekillendirecek programı kapsamında yeni nesil platformları değerlendirmeye başladı. Savunma bütçesinde ayrılan kaynakla birlikte çok amaçlı İHA sistemleri için somut adımlar atılırken, süreçte en güçlü adaylar arasında Türk üretimi ve İsrail üretimi Heron Mk II dikkat çekiyor.

Baykar Bayraktar TB2 Japonya'nın kadrajında

Japonya, kara havacılığı konseptini yeniden şekillendirmek amacıyla yeni nesil insansız hava aracı (İHA) programı kapsamında çok amaçlı sistemler için Bayraktar TB2 ve Heron Mk II gibi platformları değerlendiriyor.
Japonya, 2026 mali yılı savunma bütçesinde Kara Öz Savunma Kuvvetleri için beş adet çok amaçlı İHA tedarikine yaklaşık 11,1 milyar yen kaynak ayırdı.
Program kapsamında alınacak sistemlerin deniz ve kara hedeflerini uzun menzilden tespit edebilmesi ve gerçek zamanlı veri aktarabilmesi planlanıyor.
Türkiye'den Baykar'ın Bayraktar TB2 platformu, 27 saat havada kalma süresi, 150 kg faydalı yük kapasitesi ve dört akıllı mühimmat taşıyabilmesi ile öne çıkıyor.
Bayraktar TB2'nin TB2S modeli, uydu haberleşme kabiliyeti ile görüş hattı ötesinde operasyon yapabiliyor.
İsrail üretimi Heron Mk II, yaklaşık 45 saate kadar kesintisiz uçuş süresi ve yüksek irtifada görev yapabilme kabiliyeti ile değerlendiriliyor.
Heron Mk II'nin yaklaşık 10 milyon dolarlık maliyeti, karar sürecinde önemli bir faktör olarak belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

JAPONYA'NIN YENİ İHA PROGRAMI

Japonya’nın 2026 mali yılı savunma bütçesinde Kara Öz Savunma Kuvvetleri için beş adet çok amaçlı insansız hava aracı tedarikine önemli bir kaynak ayrıldı. Yaklaşık 11,1 milyar yen seviyesindeki bu bütçe, yalnızca yeni platformların satın alınmasını değil aynı zamanda Japonya’nın keşif, gözetleme ve hedef tespit kabiliyetlerinde köklü bir dönüşümü de ifade ediyor.

Baykar Bayraktar TB2 Japonya'nın kadrajında

Program kapsamında alınacak sistemlerin deniz ve kara hedeflerini uzun menzilden tespit edebilmesi ve operasyon merkezlerine gerçek zamanlı veri aktarabilmesi planlanıyor. Yeni İHA sistemlerinin Japonya’nın geniş deniz yetki alanlarında gözetleme faaliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

Bölgedeki güvenlik ortamı ve artan askeri hareketlilik nedeniyle Tokyo yönetimi özellikle uzun süre havada kalabilen ve geniş alanları izleyebilen platformlara yöneliyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Japonya’nın yalnızca keşif amaçlı değil gerektiğinde saldırı ve elektronik harp görevlerini yerine getirebilecek sistemleri de değerlendirdiği belirtiliyor.

BAYKAR BAYRAKTAR TB2 ÖNE ÇIKIYOR

İhale sürecinde en dikkat çeken adaylardan biri Türkiye’de Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 platformu oldu. Uzun süreli uçuş kabiliyeti ve operasyonel başarısıyla öne çıkan sistem, yaklaşık 27 saat havada kalabiliyor ve 150 kilogram faydalı yük kapasitesi sunuyor. Platform aynı anda dört akıllı mühimmat taşıyabiliyor ve keşif görevlerinin yanı sıra hassas saldırı operasyonlarında da kullanılabiliyor.

Baykar Bayraktar TB2 Japonya'nın kadrajında

Bayraktar TB2’nin geliştirilmiş versiyonu olan TB2S modeli ise uydu haberleşme kabiliyeti sayesinde görüş hattı ötesinde operasyon gerçekleştirebiliyor. Bu özellik Japonya gibi geniş deniz sahalarına sahip ülkeler için kritik bir avantaj sağlıyor. Yaklaşık 300 kilometrelik haberleşme menziline sahip sistem, SATCOM teknolojisi ile daha geniş operasyon alanlarında görev yapabiliyor. Platformun görece düşük maliyetli olması ve sahada kendini kanıtlamış olması da Japonya’nın değerlendirmelerinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

HERON MK II VE DİĞER ALTERNATİFLER

Japonya’nın değerlendirdiği bir diğer güçlü aday ise İsrail tarafından geliştirilen Heron Mk II sistemi. Uzun havada kalış süresiyle dikkat çeken platform, yaklaşık 45 saate kadar kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor. Yüksek irtifada görev yapabilen Heron Mk II, geniş alan gözetleme sensörleri sayesinde uzak mesafeleri detaylı şekilde tarayabiliyor.

Bununla birlikte platformun yaklaşık 10 milyon dolar seviyesindeki maliyeti, rakip sistemlere göre daha yüksek bir bütçe gerektiriyor. Test süreçlerinde performans açısından güçlü bir seçenek olarak değerlendirilen Heron Mk II, Japonya’nın ihtiyaç duyduğu geniş alan gözetleme kabiliyeti açısından avantaj sunuyor. Ancak maliyet faktörü ve operasyonel esneklik gibi unsurlar karar sürecinde önemli rol oynuyor.

