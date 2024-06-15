Bayram boyunca A101, ŞOK ve BİM hizmet vermeye devam edecek

15 Haziran 2024 18:36 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:49

Bayram süresince A101, ŞOK ve BİM marketleri müşterilerine hizmet vermeye devam edecek mi merak ediliyor.

Bu market zincirleri, bayram tatili boyunca da açık kalarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kapılarını açık tutacak.

A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ?

Bayram süresince A101, ŞOK ve BİM marketlerinin normal çalışma saatlerinde hizmet vereceği açıklandı.

Özellikle bayram alışverişi yapmak isteyenler için bu marketlerin açık olması büyük bir kolaylık sağlayacak.

Sabah erken saatlerden akşam kapanış saatine kadar hizmet sunacak olan bu marketler, temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazır olacak.

A101 marketler, hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM marketler haftanın her günü 09.00 - 21.00 saatleri arasında açıktır.

ŞOK marketler ise haftanın her günü 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.