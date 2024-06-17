Bayram boyunca kapalı olan Noterler, 24 Haziran'dan itibaren hizmet verecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:26
Kurban Bayramı tatili süresince kapalı olacak noterler, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Tatil boyunca noter işlemleri yapılamayacak.
Kurban Bayramı nedeniyle noterlerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, noterlerin çalışma saatlerini merak ediyor.
Kurban Bayramı tatili süresince noterler kapalı olacak.
NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
17-23 Haziran tarihleri arasında noterlerde herhangi bir işlem yapılamayacak.
Resmi tatillerde çalışmayan noterler, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.
Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçirilmiş olmasına rağmen, Kurban Bayramı süresince nöbetçi noter hizmeti sunulmayacak.
Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili boyunca nöbetçi noter bulunmadığı görülüyor.
Kaynak: TGRT Haber