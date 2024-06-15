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Bayram namazı Gaziantep Araban ilçesinde 05.45, Yavuzeli ilçesinde 05.47, Karkamış ilçesinde 05.46’da kılınacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
15 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:23
Bayram namazı Gaziantep Araban ilçesinde 05.45, Yavuzeli ilçesinde 05.47, Karkamış ilçesinde 05.46’da kılınacak

Kurban Bayramı, Müslümanların Allah’a teslimiyetlerini gösterdikleri bayramdır. Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Türkiye Gazetesi’nin takvimine göre Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar bayram namazı saatlerini araştırmakta.

Gaziantep Araban ilçesinde bayram namazı 05.45’de  kılınacak.
Bayram ezanı Gaziantep Yavuzeli ilçesinde   05.47’de   okunacak.
Kurban Bayramı namazını Karkamış ilçesi  05.46’da    kılacak.

 Size bir selâm verildiğinde ya daha güzeli ile veya dengi ile karşılık verin. Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır. (NİSA/86)

Bayram namazı Gaziantep Araban ilçesinde 05.45, Yavuzeli ilçesinde 05.47, Karkamış ilçesinde 05.46’da kılınacak - 1. Resim

ÖLEN YAKINIMIZ İÇİN KURBAN KESEBİLİR MİYİZ?

Her kurban Allah rızası için kesilir, kesilen kurbanın sevabını ölülerimize gönderebiliriz.

Kurban kesip, sevabını ölü veya diri tüm Müslümanlara göndersek, sevap hiç eksilmeden her müslümana birer kurban sevabı olarak gider. Bu Allahü teâlânın bizlere hediyesidir. Allahü teâlâ için, kazandığımız sevapları ölü veya diri tüm Müslümanlara bağışlamalıyız.

Kurban kesemeyen Müslüman, öldüğünde miras bıraktığı maldan kendi için kurban kesilmesini vasiyet ederse, vasiyet edilen kurban bayram günleri kesilir. Bu etten kesen fakir olsa da yiyemez. Etinin hepsini fakirlere vermesi gerekir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE GAZİANTEP’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Gaziantep bayram namazını 05.53’de kılacak.

Kaynak: TGRT Haber
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