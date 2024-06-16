Bayram namazı Hendek'te 06:00'da, Kaynarca'da 06:02'de, Geyve'de 06:03'te kılınacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 00:49 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 01:06
Sakarya'nın ilçelerinde bayram namazı saatleri açıklandı. Hendek'te 06:00, Kaynarca'da 06:02 ve Geyve'de 06:03'te bayram namazı kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya ve ilçeleri için 2024 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerini açıkladı.
Hendek'te bayram namazı saati 06:00 olarak belirlenirken, Kaynarca'da 06:02 ve Geyve'de 06:03'te kılınacak.
HENTEK'TE BAYRAM NAMAZI 06:00'DA
Hendek'te Kurban Bayramı namazı sabah 06:00'da kılınacak.
Bayram namazına katılacak vatandaşlar, belirtilen saatte camilere giderek ibadetlerini gerçekleştirecekler.
Namaz sonrası bayramlaşma ve kurban kesimi gibi diğer bayram ritüelleri yapılacak.
KAYNARCA VE GEYVE'DE NAMAZ SAATLERİ
Kaynarca'da bayram namazı 06:02'de, Geyve'de ise 06:03'te kılınacak.
Bu ilçelerdeki vatandaşlar da belirtilen saatlerde camilere akın ederek bayram namazını cemaatle birlikte kılacaklar.
Bayramın manevi havası, namaz sonrası bayramlaşma ve kurban kesimiyle devam edecek.
Kaynak: TGRT Haber