Bayram namazı Hendek'te 06:00'da, Kaynarca'da 06:02'de, Geyve'de 06:03'te kılınacak

16 Haziran 2024 00:49 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 01:06

Teşrik tekbirleri bayramın arefe günü sabah namazında başlar, 4. günün ikindi namazına kadar devam eder

Teşrik tekbirleri bayramın arefe günü sabah namazında başlar, 4. günün ikindi namazına kadar devam eder

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya ve ilçeleri için 2024 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerini açıkladı.

Hendek'te bayram namazı saati 06:00 olarak belirlenirken, Kaynarca'da 06:02 ve Geyve'de 06:03'te kılınacak.

HENTEK'TE BAYRAM NAMAZI 06:00'DA

Hendek'te Kurban Bayramı namazı sabah 06:00'da kılınacak.

Bayram namazına katılacak vatandaşlar, belirtilen saatte camilere giderek ibadetlerini gerçekleştirecekler.

Namaz sonrası bayramlaşma ve kurban kesimi gibi diğer bayram ritüelleri yapılacak.

KAYNARCA VE GEYVE'DE NAMAZ SAATLERİ

Kaynarca'da bayram namazı 06:02'de, Geyve'de ise 06:03'te kılınacak.

Bu ilçelerdeki vatandaşlar da belirtilen saatlerde camilere akın ederek bayram namazını cemaatle birlikte kılacaklar.

Bayramın manevi havası, namaz sonrası bayramlaşma ve kurban kesimiyle devam edecek.