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Bayram namazı Hendek'te 06:00'da, Kaynarca'da 06:02'de, Geyve'de 06:03'te kılınacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 00:49 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 01:06
Bayram namazı Hendek&#039;te 06:00&#039;da, Kaynarca&#039;da 06:02&#039;de, Geyve&#039;de 06:03&#039;te kılınacak

Sakarya'nın ilçelerinde bayram namazı saatleri açıklandı. Hendek'te 06:00, Kaynarca'da 06:02 ve Geyve'de 06:03'te bayram namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya ve ilçeleri için 2024 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerini açıkladı.

Hendek'te bayram namazı saati 06:00 olarak belirlenirken, Kaynarca'da 06:02 ve Geyve'de 06:03'te kılınacak.

Bayram namazı Hentek'te 06:00'da, Kaynarca'da 06:02'de, Geyve'de 06:03'te kılınacak - 1. Resim

HENTEK'TE BAYRAM NAMAZI 06:00'DA

Hendek'te Kurban Bayramı namazı sabah 06:00'da kılınacak.

Bayram namazına katılacak vatandaşlar, belirtilen saatte camilere giderek ibadetlerini gerçekleştirecekler.

Namaz sonrası bayramlaşma ve kurban kesimi gibi diğer bayram ritüelleri yapılacak.

KAYNARCA VE GEYVE'DE NAMAZ SAATLERİ

Kaynarca'da bayram namazı 06:02'de, Geyve'de ise 06:03'te kılınacak.

Bu ilçelerdeki vatandaşlar da belirtilen saatlerde camilere akın ederek bayram namazını cemaatle birlikte kılacaklar.

Bayramın manevi havası, namaz sonrası bayramlaşma ve kurban kesimiyle devam edecek.

Kaynak: TGRT Haber
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