Bayram namazı Kocaeli İzmit’te 09.09’da, Gebze’de 06.10’da, Darıca’da 06.11’de kılınacak

15 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:32

Türkiye Gazetesi’nin takvimine göre 16 Haziran Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayram namazı saatleri ise il ve ilçelerde farklılık göstermektedir.

Bayram namazını Kocaeli Gebze 06.10’da kılacak.

Bayram ezanı İzmit’te 06.09’da okunacak.

Kurban Bayramı bayram namazı Kocaeli Darıca’da 06.11’de kılınacak.

Allah’ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti; hâlbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah’ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. (NİSA/113)

ALINAN KURBAN ÖLÜR VEYA KAYBOLURSA NE YAPMALIYIZ?

Kurban kesmeye engel olan herhangi bir durum oluşursa; kurbanlık ölürse, çalınırsa, kaybolursa zengin müslüman bir tane daha kurban almalıdır. Ancak fakir müslümanın tekrar almasına gerek yoktur.

Zengin olan müslümanın aldığı kurbanın kaybolması veya ölmesi halinde malı nisaptan düştüğünde fakir olacağı için tekrar kurban kesmesi gerekmez.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE KOCAELİ’NDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli’nde bayram namazı 06.15’de kılınacak.